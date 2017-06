UWV meldt 'opvallend meer' arbeidsongeschikten

Schrijver ASML-boek: ASML had drie 'Steve Jobs'

8 juni EINDHOVEN - "Ik sta er helemaal niet in, maar ik ben wel blij, nu hoef ik ze niet te kopen." Zo reageerde ex topman Wim van der Leegte van VDL Groep donderdagavond op de twee boeken die hij kreeg van René Raaijmakers. Hij overhandigde de eerste exemplaren van zijn boeken De Architecten van ASML en De Geldmachine aan de bekende industrieel. "Omdat ook een chipmachine van ASML begint aan de draaibank en Wim is de man van de draaibanken."