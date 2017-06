Verasol uit Helmond in handen investeerder

Verasol, dat ook tuinkamer en carports levert, zag de omzet vorig jaar met 25 procent stijgen tot bijna 25 miljoen euro.

AAC Capital hielp bedrijven als Roompot Vakanties, Lucas Bols, Johma Salades en schuifdakenproducent Inalfa te groeien. Verasol heeft de ambitie om Europees topmerk te worden.

Het bedrijf heeft nu vooral in Nederland en Duitsland een sterke marktpositie. Deze landen waren vorig jaar goed voor 94 procent van de omzet. In Duitsland versterkte Versasol zich in de afgelopen jaren door overnames van winkels in tuinkamers en terrasoverkappingen.

Maar in dat land is nog veel meer te halen, denkt directeur Cor den Hartogh. Hij blijft na de overname aan boord, als bestuurder en als aandeelhouder. Dat geldt ook voor financieel bestuurder Bart van Loon. AAC Capital krijgt de meerderheid in handen door de overname van de belangen van Verasol-oprichter Berry Verhoeven en investeringsmaatschappij Committed Capital.

Verasol heeft sinds de start in 2001 zijn hoofdkantoor in Helmond, waar ook een van de eigen winkels is gevestigd. Het bedrijf produceert in een eigen fabriek in het Duitse Wachtendonk, net over de grens bij Venlo. Het aantal medewerkers groeide vorig jaar van 78 naar 102, en inmiddels staat de teller alweer op 110.

Vers kapitaal

AAC Capital zal zijn Helmondse aanwinst van vers kapitaal moeten voorzien. Verasol stelt dat voor verdere groei investeringen nodig zijn in productontwikkeling, marketing en distributie. Het bedrijf investeerde in de afgelopen jaren in drie nieuwe productielijnen in Duitsland. Het productassortiment werd uitgebreid met onder meer glasschuifwanden, tuinkamers en aluminium kozijnen. Op jaarbasis verkoopt Verasol zo'n 7000 veranda's en tuinkamers. Behalve in Nederland en Duitsland zette het bedrijf ook stappen in België en Frankrijk. Versneld internationaliseren wil Verasol nu ook in deze landen en in het Verenigd Koninkrijk.