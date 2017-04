Verjaring DAF-zaak dreigt

Finidaf, een stichting waarin zich tientallen obligatiehouders hebben verenigd, verwijten de toenmalig accountant dat hij ten onrechte de jaarrekening over 1991 heeft goedgekeurd. De accountant zou eerder hebben geweten of hebben moeten weten dat DAF op een faillissement afstevende. Als de accountant tijdig had gewaarschuwd, zou volgens de obligatiehouders de financiële schade aanzienlijk kleiner zijn geweest. Na de afwikkeling van het in 1993 uitgesproken bankroet kregen de obligatiehouders 43 procent van hun inleg terug. Voor de resterende 57 procent plus rente willen ze alsnog worden gecompenseerd. Dat zou neerkomen op 130 miljoen euro.

In de afgelopen drie jaar heeft in de zaak een schriftelijke uitwisseling van standpunten voor de rechtbank in Rotterdam plaatsgehad. Voor 9 mei staat een zitting gepland waarbij de partijen pleidooi zullen houden.

Een tussenvonnis van februari vorig jaar maakt duidelijk dat de rechtbank op dat moment wilde meegaan in de argumentatie van Ernst & Young (EY) dat de zaak is verjaard. Het gaat daarbij om de zogenoemde korte verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn gaat lopen op het moment dat een benadeelde bekend is met zowel de schade als met de daarvoor aansprakelijke partij. In het geval van de DAF-zaak heeft Finidaf zogenoemde stuiting van de verjaring ingeroepen in een brief aan EY in juni 2009.

De rechtbank stelt echter dat de obligatiehouders ruimschoots eerder dan in 2004 op de hoogte waren van de schade en de rol daarin van EY. Ze verwijst daarvoor naar krantenpublicaties uit 1997, 1998 en 2001, waarin staat dat de accountant mogelijk ten onrechte de jaarrekening had goedgekeurd. 'Aangenomen moet worden dat degenen die obligaties van DAF in bezit hadden deze berichtgeving nauwlettend hebben gevolgd', overweegt de rechtbank.

Volgens de rechtbank zou alleen 'door bijzondere omstandigheden in een bijzonder geval voor een individuele obligatiehouder' die kennis hebben kunnen ontbreken. Dat zou Finidaf dan dienen te onderbouwen.