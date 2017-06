VN en Unilever: weg met stereotypen in reclames

Uitvoerend directeur Phumzile Mlambo-Ngcuka van de VN spreekt de marktleiders donderdag op het Cannes Lions Festival of Creativity, een jaarlijks evenement voor advertentiemakers en communicatieprofessionals. Mlambo-Ngcuka van UN Women vraagt hen om meer te letten op stereotypering van mannen en vrouwen. UN Women is de organisatie binnen de Verenigde Naties die het stimuleren van gendergelijkheid als opdracht heeft.

Bedrijven kunnen zich aansluiten bij de zogenoemde Unstereotype Alliance , die al gesteund wordt door Unilever, P&G, WPP, Johnson & Johnson en AT&T. Veel andere bedrijven, waaronder Twitter, Facebook, Google, Microsoft en online winkel Alibaba, zijn ook aanwezig bij de discussie. ,,De wereldwijde advertentie-industrie beïnvloedt publiek op slimme wijze met kennis, creativiteit en behoorlijke investeringen, om hun producten te kopen. Het bijkomende effect van dit proces is dat negatieve stereotypen van zowel vrouwen als mannen worden bevestigd en soms zelfs versterkt," stelt de VN-directeur. ,,Deze hardnekkige beelden vormen onze culturele normen, en zijn daardoor een serieuze barrière in de weg naar gelijkheid. Daarom roep ik leiders van de reclame-industrie op om hun rol hierin onder de loep te nemen."

Het doel is om data te verzamelen over de invloed van reclame op meningen over gendergelijkheid. ,,Dit bewijs zal de politieke wil tot verandering stimuleren, en ervoor zorgen dat er ook meer geld voor wordt uitgetrokken. We zijn erg blij dat we met deze leidende spelers in de reclamewereld zullen samenwerken," aldus Mlambo-Ngcuka.