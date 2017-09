We mijden financieel advies, en dat is 'verkeerde zuinigheid'

1) Waarom is het vermijden van advies een probleem?

2) Wat kan daar aan gedaan worden?

,,Het zou mooi zijn als de kosten van het advies kunnen worden meegefinancierd, zoals vroeger bij hypotheken ook gebeurde. En afschaffen van de btw zou ook helpen. Een belangrijke kostenbesparing is mogelijk als meer gegevens digitaal beschikbaar komen. Nu is een adviseur nog een groot deel van zijn tijd bezig met het verzamelen van informatie. Het zou mooi zijn als die digitaal beschikbaar komt, bijvoorbeeld via DigiD. Dat scheelt veel tijd en geld.''

3) Klanten mijden de adviseur ook omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de producten van verzekeraars. Dat is een rechtstreeks gevolg van de woekerpolisaffaire. Hoe lossen jullie dat op?

,,We proberen iedereen met een beleggingsverzekering te bereiken. Dat kost veel moeite. Mensen wantrouwen de verzekeraar. Ze zijn bang weer een nieuw product aangesmeerd te krijgen. Het is een kiezel die schuurt in je schoen. We willen het probleem zo klein mogelijk maken, maar helemaal oplossen lukt niet. Sommige mensen willen het gewoon liever vergeten. En we hebben de klanten gecompenseerd waar het moest. In totaal hebben we 800 miljoen euro compensatie betaald.''