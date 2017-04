Werknemers zijn geen jengelende kinderen

Psycholoog Gabriele Jacobs van de Erasmus Universiteit is bij zo'n onderzoek betrokken. Zij keek mee bij de Duitse politie. Ze sprak langdurig met managers onder de top. Die zeurden niet over afgenomen snoep. Ze deelden hun zorgen over zieke collega's, over slecht behandelde mensen of inconsistent beleid. Ze waren bezorgd over de dienstverlening voor de burger of over de samenwerking met andere instanties.