Westfields in Oirschot wil internationale logistieke gigant

Ontwikkelaars en investeerders SDK Vastgoed uit Eindhoven en het Vlaamse MG Real Estate hebben daar ruim 88.000 vierkante meter gepland voor opslag en logistieke afhandeling van goederen. Er komen 3000 vierkante meter kantoorruimte en ruim 450 parkeerplaatsen bij.

,Het wordt het grootste aaneengesloten distributiecentrum in de regio Eindhoven”, zegt Ted Rooijakkers van VSR Vastgoedadvies, dat samen met CBRE makelaar is van het project. Ter vergelijking: op Ekkersrijt in Son heeft de Duitse logistieke reus Rhenus centra van 60.000 en 50.000 vierkante meter in gebruik.

Internationale partijen

De ontwikkelaars die zich hebben verenigd in Westfields Logistics mikken op grote internationale logistieke dienstverleners. Contacten met geïnteresseerde partijen lopen, stelt Dennis van de Ven van SDK Vastgoed. "Internationale partijen die een afweging maken voor 88.000 vierkante meter gaan niet over één nacht ijs.”

Partner MG Real Estate is volgens verkoopdirecteur Anton van Vlerken 'marktleider in België op het gebied van logistieke gebouwen'. In de buurt van Antwerpen realiseerde het voor sportformule Decathlon een distributiecentrum van 40.000 vierkante meter. In Denemarken is de ontwikkelaar en investeerder betrokken bij een project van pakketvervoerder FedEx Express bij Kopenhagen Airport.

MG Real Estate zet voor Westfields Logistics zijn internationale netwerk in. SDK Vastgoed brengt lokale marktkennis in en heeft als onderdeel van VolkerWessels de steun van VolkerWessels Logistics Development.

BIC

SDK Vastgoed is ook ontwikkelaar van de Brainport Industries Campus die in Eindhoven tussen de snelweg en het Beatrixkanaal wordt gebouwd. Hoewel daar ook productie op kleinere schaal zal komen, verwachten de ontwikkelaars op termijn serieuze goederenstromen van de nabijgelegen campus die op Westfields zouden kunnen worden afgehandeld.

Voor opslag en distributie van via internet gekochte producten is Eindhoven uitstekend gepositioneerd, vindt Van Vlerken. Niet alleen DPD maar ook andere grote internationale pakketvervoerders als DHL, UPS en FedEx zijn binnen enkele kilometers afstand te vinden.

Drie fases

Het distributiecentrum wordt in drie fases gebouwd. Het eerste deel zou binnen acht tot tien maanden operationeel kunnen zijn. Voor de laatste fase moet worden gewacht op de levering van het gedeelte dat tot 1 januari 2019 bij Eindhoven Airport in gebruik is als terrein voor lang parkeren.