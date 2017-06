Zuivelproducent Campina trekt naar het oosten

Van die groeiende verkopen profiteren de ruim 13.000 Nederlandse melkveehouders die eigenaar zijn van de coöperatie FrieslandCampina. Zij delen immers mee in de winst van het bedrijf. Maar waarom verkoopt het bedrijf dan niet enkel Nederlandse melk in Azië, in plaats van lokale boeren te stimuleren hun productie te verhogen? Zo creëren ze in feite hun eigen concurrentie: meer aanbod van melk op de wereldmarkt heeft lagere prijzen tot gevolg.



Dat ligt genuanceerder, legt Van den Berg uit. ,,Hier is ook vraag naar verse melk. Die kunnen we niet uit Nederland importeren. Daar komt bij dat we in sommige landen, zoals Thailand, maar evenveel melk mogen importeren als we lokaal inkopen. In hun streven om zelfvoorzienend te zijn en minder afhankelijk te worden van de import van voedsel, hechten ook de Vietnamese en Chinese overheid veel belang aan een eigen zuivelindustrie. Het stimuleren van lokale melkproductie geeft ons hier een license to operate.''



Een goede relatie met de overheid is cruciaal om zaken te kunnen doen in socialistische volksrepublieken als Vietnam en China; dat heeft FrieslandCampina - dat al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw actief is in Azië - wel geleerd.



Concurrerende zuivelbedrijven stampen in China en Vietnam momenteel megaboerderijen met soms wel meer dan 1.000 melkkoeien uit de grond. Dat biedt schaalvoordelen en bespaart transportkosten, omdat de melk vaak in een naastgelegen fabriek wordt verwerkt. FrieslandCampina doet daar echter niet aan mee, zegt Van den Berg. ,,Dat is niet in het belang van onze Nederlandse leden. Wij geloven in het economisch model van het familiebedrijf: de boer die zijn koeien nog kent.''



