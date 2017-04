Aan één stuk door kijkers over de vloer in Eindhoven

De huidige bewoonster gaat verhuizen naar Nijmegen. De open dag was voor haar een mooie manier om geïnteresseerden over de vloer te krijgen. ,,Mensen kunnen de sfeer van een huis proeven zonder dat het meteen officieel is, zonder makelaar erbij. Daardoor is de drempel lager. Het is ook een uitkomst voor mensen die twijfelen. Die kunnen zo wat vrijer rondkijken. Aan het eind van de dag vroeg ik mensen of ze ook in andere huizen waren geweest. De meesten wel, op drie of vier plekken. Daaruit kun je opmaken dat de markt in Eindhoven in beweging is.'