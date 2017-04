De slimme marketing van Taco Bell

EINDHOVEN - Het is nieuw, Amerikaans en dus spannend. De honger naar Taco Bell in Eindhoven is volgens merkendeskundige Paul Moers niet meer dan logisch. ,,Want zo groot in Amerika, dan weet je zeker dat het goed is", stelt Moers. ,,En Mexicaanse fastfood, dat hebben we hier nog niet. Het voegt dus echt wat toe aan het bestaande aanbod."