De tien duurste huizen tijdens de Open Huizen Dag in Zuidoost-Brabant [FOTO'S]

De Open Huizen Dag, het is een dag die huizenzoekers twee keer per jaar de kans biedt om een kijkje te nemen in één of meer woningen die te koop staan.

De tien duurste huizen tijdens de Open Huizen Dag in Zuidoost-Brabant

1. Deze eersteklas villa staat aan de Merendreef in Valkenswaard. Het ligt in een bosrijke omgeving op perceel van 2.076 m². Vraagprijs: € 1.275.000,-

Volledig scherm Merendreef 26 Valkenswaard © Funda

2. In Meerhoven aan de Zandoever staat deze energiezuinige A++ vrijstaande bungalow. De woning heeft een dubbele inpandige garage op perceel van 1429 m². Vraagprijs: € 1.250.000,-

Volledig scherm Zandoever 3 Eindhoven © Funda

3. In Helmond aan de U.N.O.-weg staat deze vrijstaande villa met onder andere een zwembad, wellnessruimte, barruimte, dubbele garage. En dat op een perceel van 4.412 m2. Vraagprijs: € 1.095.000,-

Volledig scherm U.N.O.-weg 5 Helmond © Funda

4. Deze halfvrijstaande stadsvilla is te vinden in de Parklaan in Eindhoven. De woning uit 1930 staat op een perceel van 1.161 m². Vraagprijs € 1.095.000,-

Volledig scherm Parklaan 11 Eindhoven © Funda

5. 'De Kapperdoes' is een grote en kleine villa in één. De woning vind je aan de Boord in Nuenen. Rondom een parkachtige tuin, met zwembad en tuinhuis. Vraagprijs: € 1.070.000,-

Volledig scherm Boord 2 Nuenen © Funda

6. Aan de Herinkhave in Eindhoven staat op een perceel van 1.131 m² een vrijstaande bungalow uit 1976. Een indoor zwembad is het pluspunt van deze woning. Vraagprijs: € 999.000,-

Volledig scherm Herinkhave 7 Eindhoven © Funda

7. Aan de rand van Nuenen staat dit vrijstaand landhuis met een siertuin en een vrijstaande dubbele garage. Je vindt deze woning aan de Papenvoortse Heide op een perceel van 8.040 m². Vraagprijs: € 995.000,-

Volledig scherm Papenvoortse Heide 5 Nuenen © Funda

8. In Vessem aan de Mr de la Courtstraat vind je dit vrijstaande landhuis. De woning staat op een perceel van bijna 12.000 m². Vraagprijs: € 995.000,-

Volledig scherm Mr de la Courtstraat 36 © Funda

9. Deze vrijstaande villa is gelegen aan de bosrand van Sint Oedenrode. Het huis aan de Jekschotseweg is gebouwd in 1972 en gerenoveerd in 1994. Vraagprijs: € 950.000,-

Volledig scherm Jekschotseweg 6 Sint-Oedenrode © Funda

10. De jongste woning in dit lijstje: een semibungalow uit 2008. In het buitengebied van Elsendorp aan de Hendrik Jan IJpenberglaan ligt deze woning met, zoals de makelaar zegt, alle denkbare voorzieningen. Vraagprijs: € 945.000,-