Dela verkoopt winkelcentra Meerhoven en Brouwhuis

Lezingen in jubilerende stadskerk Sint-Cathrien Eindhoven

12:03 EINDHOVEN - Leo Fijen bijt dinsdagavond het spits af voor de serie jubileumlezingen in de Catharinakerk in Eindhoven. Zijn onderwerp: de positie van de kerk in de veranderende samenleving. Later deze maand volgen nog bijeenkomsten met Aart Oxenaar over de architectuur en Peter Thoben over de kunstschatten van de stadskerk die dit jaar 150 jaar bestaat.