DLL Eindhoven boekt omzetgroei van 4 procent

Oproep in Acht: help mee de kiosk opknappen

21 augustus ACHT - De Dorpsraad in Acht wil alle Achtenaren oproepen om de kiosk in het centrum op te knappen. Dat die toe is aan een opknapbeurt is wel duidelijk tijdens een wandeling rond het dorpsplein waar de kiosk staat. Bladderend schilderwerk, kapot plafond, verwaarloosd groen, kapot tegelwerk, lege bloembakken, kapotte lampen. Reden voor de Dorpsraad om een actie te starten om gezamenlijk met de dorpsbewoners dit karweitje aan te pakken.