Domeinnamen met emoji toegankelijk gemaakt dankzij Marc Köhlbrugge uit Eindhoven

Iedereen kent ze wel, emoticons of emoji: getekende figuurtjes die een emotie of sfeer verbeelden - zoals de lachende gezichtjes met zonnebrilletje of hartjesogen. Ze verluchtigen vrijwel ieder whatsapp-gesprekje. Ze zijn zo populair dat dit jaar zelfs een animatiefilm is uitgebracht waarin ze de hoofdrol spelen. Maar emoji kunnen ook gebruikt worden voor domeinnamen. Zo zou je in plaats van goedereis.nl, de www ook kunnen laten volgen door een wegrijdend autootje of een zwaaiend meisje, om maar eens wat te noemen.

En daar zijn heel wat partijen in geïnteresseerd. Zoals de Eindhovense ontwerper Marc Köhlbrugge (29). "Een vriend tipte me dat domeinnamen met de .to extensie naast letters ook emoticons toelaten", vertelt Köhlbrugge. Je hebt generieke domeinextensies als .com, .org en .net. Die worden beheerd door ICANN, een non-profit organisatie die veel internetgerelateerde zaken beheert. Daarnaast heeft ieder land een specifieke domeinextensie. Zo heeft Nederland .nl en België .be. Maar alleen de eilandengroepen Tonga en Samoa hebben domeinextensies die emoji-domeinnamen ondersteunen en dat zijn .to en .ws. "Ik wilde er graag één of meer registreren. Het probleem was dat ik per domeinnaam moest controleren of die nog vrij was", legt Köhlbrugge uit. "Ik had liever een overzicht van alle beschikbare emoji-domeinnamen, zodat ik er daar een uit kon kiezen." En dus programmeerde de ontwerper software die automatisch zo'n 1.500 opties controleerde. "Als ik dat met de hand had moeten doen was ik een paar saaie uren bezig geweest. De software was in tien minuten geschreven", zegt Köhlbrugge met een lach. Hij nam contact op met de partijen die de domeinnamen verkopen. "Met hen heb ik afgesproken dat ik tien procent commissie ontvang van de omzet die zij maken door klanten die ik hun kant opstuur."