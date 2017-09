Eindhovens kantoorvastgoed in beeld bij internationale beleggers

EINDHOVEN - Het Eindhovense kantorengebied is in beeld bij - internationale - institutionele beleggers. Zij verleggen hun interesse van de Randstad naar Zuid-Nederland.

Dat signaleert vastgoedadviseur en - belegger CBRE in een onderzoeksrapport over de kantorenmarkt in Brabant. ,,Deze beleggers zien ook de potentie van Eindhoven. Kantoren kunnen hier nog relatief goedkoop worden aangekocht. Dat biedt kansen op aantrekkelijke rendementen", zegt directeur Eric Harmsen van CBRE, dat onder meer in Eindhoven een vestiging heeft.

Volgens Harmsen nadert een aantal voorgenomen transacties in Eindhoven ook met buitenlandse partijen het moment van afronding. Twee jaar geleden al kocht het Amerikaanse W.P. Carey het nieuwe kantoorgebouw van Rabobank in Eindhoven. In de Randstad is voor dit soort beleggers momenteel weinig geschikt aanbod te vinden, stelt Harmsen.

Huurprijzen

CBRE ziet voor het eerst in jaren een stijging van de huurprijzen op toplocaties in Eindhoven. In de Kennedytoren ging de huur in een halfjaar tijd van 175 naar 185 euro per vierkante meter. Op de Zuidas in Amsterdam geldt nog altijd het dubbele van dat bedrag, stelt Harmsen.

De leegstand van kantoren in vooral het centrum van Eindhoven is in het afgelopen jaar snel gedaald. Volgens CBRE is dat nog maar 7 procent en gaat dat om gedateerde kantoren die niet meer goed verhuurbaar zijn. Andere vastgoedadviseurs maakten al eerder melding van een tekort aan kwalitatief goede kantoorruimte op centrumlocaties in Eindhoven. CBRE ziet die krapte in de komende jaren alleen maar toenemen, gezien de te verwachten verdere economische groei in Eindhoven.

Flexibel werken

Vooral de groeiende groep van kantoorgebruikers in de technologie-, media- en telecomsector en de zakelijke dienstverlening stelt hoge eisen aan zijn huisvesting. Moderne kantoren met ruime open vloeren die flexibel werken en onderlinge communicatie bevorderen en die een gezonde werkomgeving bieden, worden volgens CBRE te weinig aangeboden.