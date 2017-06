Eindhovense bedrijven trekken zich terug uit Corporate Housing Factory

Eindhovenaar in bestuur Jonge Socialisten

14:58 EINDHOVEN - De Eindhovenaar Shirodj Raghoenath is gekozen tot bestuurslid van de Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie van de PvdA. Hij is nu secretaris van de JS-afdeling in Brabant en tevens bestuurslid van studentenvereniging Demos in Eindhoven.