Eindhovense bedrijven trekken zich terug uit Corporate Housing

Trefpunt-lab kost Eindhovenaar drie ton

14:10 EINDHOVEN - Eindhovenaar Leon M. (52) is Justitie ruim drie ton schuldig die hij verdiende met harddrugs. Dat is de uitspraak in de eerste ontneming in de Trefpunt-zaak die begon met de inval in de Bestse Party King. Eerder kreeg de man 4,5 jaar cel.