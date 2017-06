Eindhovense bedrijven verkopen aandelen Corporate Housing Factory

Eindhovense atleten zwerven rond door regio

20:00 EINDHOVEN - Het is even schipperen voor de leden van Eindhoven Atletiek nu hun atletiekbaan voor een verbouwing drie maanden dicht is. Bij clubs in de regio kunnen de wedstrijdsporters deze zomer terecht. ,,Het is lastig dat we midden in het wedstrijdseizoen qua trainingen minder flexibel zijn, maar we hebben wel een mooi vooruitzicht”, zegt sprintster Esther Akihary.