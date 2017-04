'Europa eerst, Amerika tweede' bij fotonica

EINDHOVEN - De Europese vereniging van bedrijven in de fotonica groeit als kool, want hightech met licht is 'hot'. Dat bleek donderdag tijdens de eerste dag van een tweedaags congres van het European Photonics Industry Consortium (Epic) op de High Tech Campus in Eindhoven.

Dat het belangrijk is voor Europese fotonicabedrijven om de krachten te bundelen, blijkt uit het ledental van Epic. Dat groeide vorig jaar met 74 naar 305. De regio Zuidoost-Brabant is goed vertegenwoordigd en organisator van beurzen Mikrocentrum in Eindhoven vormt zelfs één van de drie hoofdkantoren van Epic.

Amerika tweede

Europa eerst, Amerika tweede. Analoog aan de uitspraak van Donald Trump: 'America First', is dat volgens Epics president Benno Oderkerk waar fotonicabedrijven in Europa naar moeten streven.

Oderkerk is topman van Avantes, een producent van spectrometers in Apeldoorn. "In de regio's rond de technische universiteiten in Eindhoven en Enschede zien we een snelle ontwikkeling van hightech chips met licht. Hoe kun je licht op zo kleine schaal vangen, bewerken en nieuwe toepassingen geven? Of hoe kun je processen die normaal in een laboratorium plaatsvinden in het klein op een chip doen? Daarin lopen we in Nederland voor op onder meer Amerika en dat willen we zo houden."