Extra betalen voor handbagage tijdens een vliegreis? 'We zijn al genoeg kwijt aan tickets'

POLLEINDHOVEN - We sjouwen steeds meer handbagage mee aan boord van een vliegtuig. Reizigers die hun uit de kluiten gewassen rolkoffer in het bagagevak proppen, waardoor jouw kleine exemplaar mee moet in het ruim; wie regelmatig vliegt heeft het vast wel meegemaakt.

Volledig scherm Connie Kestens uit Someren © ED Passagiers laten betalen voor handbagage kan ruimte creëren. Maar dat idee wordt op Eindhoven Airport met weinig gejuich ontvangen.

Genoeg aan kleine tas

Connie Kestens heeft genoeg aan een bescheiden tas. Wat te lezen, een iPad, een telefoon - "hij staat al uit" - en een puzzelboekje. Meer heeft de Somerense onderweg niet nodig. "Ik schuif die tas gewoon onder de stoel voor me. Je hebt er mensen bij die beschouwen hun handbagage als extra koffer. Wat die niet meenemen! Je hoeft toch niet je hele kledingkast mee te sjouwen van huis?"

Volledig scherm Jacques en Simone van Ham uit Sint Jansteen © x Wat Kestens er voor over zou hebben om te betalen voor handbagage? "Twee vijftig. Het moet niet te gek worden."

'Al genoeg kwijt aan ticket'

Jacques en Simone van Ham uit Sint Jansteen nemen een minimum aan spullen mee. Het past in 2 rolkoffertjes. Jacques: "Een paar broeken, 3 onderbroeken, 3 paar sokken, een korte broek, tandenborstel en wat T-shirts. Meer heb je toch niet nodig?" Simone: "Wij willen niet op onze koffers moeten wachten. Daar hebben we al enkele vervelende ervaringen mee gehad. En dit is bovendien goedkoper."

Volledig scherm Jack Spijkerboer uit Best © x Betalen voor handbagage zien de 2 absoluut niet zitten. "We zijn al genoeg kwijt aan tickets."

'Ik snap de commotie niet'

Jack Spijkerboer is op de fiets vanuit Best gekomen. Hij vliegt morgen pas. "Ik wilde alvast mijn handbagage passen in dit rek. Helaas, mijn tas is nét 3 centimeter te groot. Zal ik toch op zoek moeten naar iets anders." Spijkerboer gaat een paar dagen naar Letland en reist met enkel handbagage. "Dan hoef ik niet te wachten op mijn koffer."

Volledig scherm Hans Schaeken en Carla Lamers uit Hapert © x Hij snapt de commotie niet helemaal: "Mensen nemen veel te veel mee in het vliegtuig." Betalen voor handbagage? "Als het maar niet te veel is."

'Betaal dan iets meer'

Hans Schaeken en Carla Lamers uit Hapert kunnen een boek vol schrijven over het gehannes met rolkoffers en tassen en het bijbehorende gestress en gemopper. Zij: "Sommigen zeulen koffers van extreme omvang mee." Hij: "Dan denk ik 'joh, betaal iets meer en stop het in het ruim'." Zelf neemt het stel zo min mogelijk mee. Een simpel tasje met boek en tablet volstaat.

Volledig scherm Sandra Cotiu © x Schaeken zou er geen moeite mee hebben om te betalen voor handbagage: "Voor 100 euro moeten we niet veel noten op onze zang hebben."

'Strenger controleren'

Sandra Cotiu is op weg naar familie in Roemenië. "Ik ben het er niet mee eens als ik ook nog eens voor mijn handbagage moet gaan betalen. Straks ben je nog méér kwijt aan je bagage dan het ticket." In haar rolkoffer zitten 'essentiële dingen' voor onderweg. "Mijn oplader, een boek, een tandenborstel... Ik vind het gewoon fijn om die spulletjes bij me te hebben."

Van Cotiu mag er strenger gecontroleerd worden vóór de vlucht. "Veel mensen nemen te grote koffers mee. Die kunnen best kleiner."