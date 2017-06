Fantastische avond tussen jongelui

Afgelopen vrijdag zijn mijn vrouw en ik - met een leeftijd van 73 en 78 jaar beslist niet meer de jongsten - naar het concert van Guus Meeuwis geweest in het Philips Stadion. Aangekomen bij het stadion moesten wij via trappen naar zo'n beetje de nok van het gebouw. Mijn vrouw had het helemaal gehad toen we de bovenste etage hadden bereikt. Helaas, er kwam nog een trap om bij de juiste rij te komen. Een van de stewards had dit in de gaten en begeleidde ons naar onze plaatsen. Alle lof!

Fantastische ervaring

Even later kwamen er nog een paar mensen en het bleek dat die in het verkeerde vak stonden, iets waar ik gezien de begeleiding niet eens aan gedacht had. Ik kijk om naar de wand en... inderdaad, ook wij zaten verkeerd.

Inmiddels waren de rijen al aardig bezet. Veel ruimte om langs elkaar heen te gaan is er in de rijen niet. Dus via de stoelen naar een rij hoger, waar niemand zat en zo naar het juiste blok, zoals velen dat deden.

Dit werd een tweede fantastische ervaring. Allemaal jongelui om ons heen en geweldig zoals ze hun hulp, die wij gelukkig nog maar beperkt hoefden te gebruiken, aanboden.

Zingende menigte

Daarna begon het concert en voelden we ons ineens een stuk jonger. Wij werden als het ware door de jonge mensen meegetrokken in het feest. Het hele stadion, gevuld met een zwaaiende, springende en zingende menigte, was een lust om te zien.

Daarna naar huis met de trein. En deze was vanzelfsprekend voornamelijk met jongelui gevuld. Een van hen bleek om 00.00 uur jarig te worden en dus klonk een 'lang zal die leven'. Wat een sfeertje. Ook wij zongen mee.

Een jonge dame had haar zitplaats aan mij afgestaan, die ik enthousiast aannam. Niet dat ik niet had kunnen blijven staan, maar ik dacht: waardeer dit, want dan blijft zij dit wellicht doen.