Groeispurt ICT Group in Eindhoven

Het kantoor aan de Prof. Dorgelolaan heeft inmiddels een bezetting van zo'n 220 mensen. Dat vertelde topman Jos Blejie woensdag in Amsterdam, waar het bedrijf zijn halfjaarcijfers presenteerde.

ASML, Philips, VDL, DAF en Vanderlande zijn klanten van ICT Group. ,,De regio Eindhoven is goed voor 18 procent van onze omzet." Het bedrijf heeft zo'n 160 mensen gedetacheerd bij bedrijven in Eindhoven en omgeving.

ASML was en is de grootste klant van het concern. In de regio werkt ICT Group voor de nieuwe generatie EUV-chipmachines. Daarnaast heeft het in Bulgarije zijn dochteronderneming Strypes waar meer dan 100 medewerkers worden ingezet voor onderhoud en beheer van de bestaande ASML-machines.

Slimme infrastructuur en gezondheidszorg

Blejie wil wel het relatieve omzetaandeel van ASML en de bijbehorende keten van toeleveranciers verminderen. ,,We zijn kwetsbaar als er ooit tegenwind zou zijn in de regio Eindhoven." De strategie is er op gericht om vooral ook te groeien in twee andere sectoren, slimme infrastructuur en gezondheidszorg. Met Nozhup in Oosterhout kocht het vorig jaar een bedrijf dat zowel in de industrie (ook voor ASML overigens) als in de infrastructurele sector actief is.

De groei in de medische hoek kwam in het afgelopen halfjaar nog niet van de grond. De omzet van Philips, waarvoor het betrokken is bij röntgenscanners en de uitwisseling van medische gegevens met artsen, was stabiel.

Vanuit Eindhoven boekte ICT Group groei in de automotive sector. Met name Duitse vestigingen van Aziatische toeleveranciers aan autofabrikanten zorgden voor veel automatiseringsopdrachten die op het kantoor kunnen worden uitgevoerd.

Startups

Het bedrijf heeft in Eindhoven ook zijn activiteiten met startups geconcentreerd. Het werkt met veel studenten van de TU/e en was ook betrokken bij de ontwikkeling van de raceauto van het studentenproject InMotion.

,,Eindhoven bruist qua initiatieven. We hebben er ons meest internationale gezelschap en krijgen er de meest leuke ideeën voorgeschoteld", licht Blejie toe. Voorbeeld van een startend bedrijf is ICT Mobile, dat software ontwikkelt waarmee buitendienstmedewerkers als monteurs en pakjesbezorgers met hun tablet toegang krijgen tot de systemen van hun werkgever.