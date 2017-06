Heliox uit Best levert snelladers Volvo-bussen

Eindhovense wethouder niet blij met buitenlandplan Archipel

14:12 EINDHOVEN - Zorgcentra in de regio kampen met een tekort aan verzorgenden en (mbo-plus) verpleegkundigen. Zorginstelling Archipel wil die nu in het buitenland gaan zoeken. ,,Dit geluid stemt me niet blij", zegt de Eindhovense wethouder Staf Depla (PvdA, werk en bijstand).