Jonge stellen komen op ruime gezinswoning af

Taxidienst Uber van start in Eindhoven

6:00 EINDHOVEN - Niek van Leeuwen, directeur van Uber Nederland voorspelt dat we vanaf deze week in Eindhoven meer gebruikmaken van een taxi en dat er meer werkgelegenheid zal ontstaan voor taxichauffeurs. Uber-chauffeurs weliswaar. Want met ingang van woensdag start het techplatform, zoals ze het zelf noemen, in Eindhoven en kunnen hier ritten besteld worden van Uber.