Met Econic in Eindhoven kan bank niet om innovatie heen

EINDHOVEN - Banken zijn als de dood dat kleine, slimme bedrijfjes hun diensten overbodig maken. ABN Amro in Eindhoven sluit ze in de armen en zoekt innovatie bij het eigen personeel.

Innovatie kan moeilijk zijn, zeker als je een groot en log bedrijf bent. Patrick van Duijnhoven van ABN Amro Eindhoven beseft dat als geen ander. Hij heeft goed gekeken hoe kleine, startende bedrijven die ballast niet hebben. Zijn bank heeft daarom vorig jaar Econic in het leven geroepen, dat ruimte biedt aan vernieuwende starters. Woensdag presenteerde de bank in zijn kantoor in Eindhoven 23 van deze initiatieven tijdens een zogeheten Get in the Ring.

Quote Onder de 25.000 personeelsleden bij onze bank zitten er zoveel met goede ideeën, die willen we kans geven Patrick van Duijnhoven van ABN Amro Eindhoven

"We hebben al zo'n 100 vernieuwende ideeën waarmee we mensen aan de slag kunnen laten gaan", zegt Van Duijnhoven. "Sinds vorig jaar hebben we 20 starters in de speciale ruimte van Econic hier op de bank tijdelijk gevestigd. Acht van hen kwamen van buiten; met 3 zijn we inmiddels een partnerschap aangegaan en met 4 praten we daarover. De overige 12 zijn mensen uit onze eigen organisatie. Onder de 25.000 personeelsleden bij onze bank zitten er zoveel met goede ideeën, die willen we kans geven."

Hightech XL

ABN Amro werkt samen met Hightech XL, gespecialiseerd in het begeleiden van starters. Tijdens de Get in the Ring woensdag was directeur Guus Freriks van deze Eindhovense organisatie gast en jurylid. Het publiek bestond uit personeel van de Eindhovense bank.

Yes Please was het eerste initiatief dat in de 'ring' werd toegelicht door Bart Hulst. "Mij was opgevallen dat het 3 weken duurt voor alle veiligheidsprocedures voor een nieuwe bankrekening zijn afgewerkt. Terwijl de klant dit bij de concurrent binnen een kwartier kan. Van de 3500 nieuwe klanten op jaarbasis worden er maar 35 afgewezen. Wij gaan met Yes Please een procedure ontwerpen die zich richt naar die 99 procent en niet naar die hele kleine groep."

Informatie

Een ander probleem is het vinden van de juiste informatie, zo constateerde Richard Heuvelman van het initiatief FindR. "Als een klant met een vraag komt, kost het vaak moeite het juiste antwoord te vinden. Het kwam zelfs voor dat 2 verschillende antwoorden op dezelfde vraag werden gegeven. De techniek is al lang zover dat die antwoorden makkelijk in het systeem te vinden kunnen zijn. Dat gaan wij realiseren."