Mike Slaats uit Eindhoven laat vakmannen voor in en rond het huis vinden via Vindy

EINDHOVEN - Schilderen, stukadoren, de tuin bijhouden. Maar ook de installatie van een warmtepomp. Eindhovenaar Mike Slaats laat vakmannen voor in en rond het huis vinden via Vindy. Het internetplatform is ook in Nederland gestart.

Mike Slaats begon met Vindy in België. Daar stond het online regelen van een klusjesman nog in de kinderschoenen. Na twee jaar vol gas geven heeft Vindy 5000 vakmannen in heel Vlaanderen in zijn bestand. Zo’n 40.000 mogelijke klussen per maand komen bij hen via de website langs, vertelt Slaats. ,,We zijn nu minstens zo groot als onze concurrent. We timmeren hard aan de weg om in Nederland hetzelfde te bereiken."

Sinds vier weken is Vindy ook in Nederland actief. Te beginnen in Brabant en Limburg. In eerste instantie met schilderklussen, dakwerk, tuinonderhoud, stucwerk en verbouwingen. Dat groeit zoals in België naar zestig verschillende werkzaamheden, tot de installatie van een warmtepomp en zonnepanelen en ongediertebestrijding aan toe. ,,In Nederland willen we in september een landelijke dekking hebben. Nu hebben we 2000 vakmannen. Stap voor stap gaan we uitbreiden.”

Het begon op Strijp

Mike Slaats (30) maakt zichzelf als ondernemer. Hij volgde aan de creatieve vakschool Sint Lucas een opleiding in IT en media, stapte in Amsterdam in de online marketing en begon zes jaar geleden op Strijp S in Eindhoven met een zoekmachine marketingbureau. Hij hielp bedrijven beter vindbaar te zijn via Google. Nu doet hij dat met zijn eigen onderneming. ,,Vindy zat al langer in mijn hoofd. Ik wilde een eigen concept online profileren.”

Om na België ook in eigen land een positie te verwerven naast marktleider Werkspot kiest Vindy voor een opzet zonder abonnementskosten voor de aangesloten vakmannen. Die betalen alleen per mogelijke klus waarvoor ze zich inschrijven, gemiddeld 11 tot 14 euro en een hoger bedrag bij grotere opdrachten. Vindy stelt voor elke klus in Nederland momenteel uit 60 mogelijke aanbieders te kunnen selecteren. De eerste drie daarvan met de beste klantenwaarderingen mogen een offerte uitbrengen.

Knoeiers wil Slaats weren. Hij doet dat incidenteel, op basis van meerdere slechte beoordelingen. ,,We hebben er tot nu toe tien van het platform afgehaald.” Voor het zover komt, wordt eerst wederhoor gepleegd. Om moedwillige publicatie van slechte beoordelingen er uit te filteren. Vindy controleert of de vakman in Nederland of België is ingeschreven. Met name om te voorkomen dat het ongewild in zee gaat met internationale partijen die handelen in dit soort mogelijke klussen.

Gratis app

Vindy wil een internetgemeenschap opbouwen ‘met vakmannen die betrouwbaar en loyaal zijn en met tevreden klanten die we kunnen vasthouden’. Op de website is een blog te volgen over de mogelijkheden voor verbeteringen in en rond het huis, met het idee dat ze inspireren tot nieuwe opdrachten voor klussen. Voor de vakmannen is een gratis app beschikbaar die ze in staat stelt om op elk gewenst moment met één klik te reageren op een mogelijke klus. ,,We ontwikkelen voor de vakman een agenda waarop alle opdrachten via Vindy zijn te vinden en die kan worden gesynchroniseerd met zijn bestaande agenda. Startende vakmannen kunnen bij ons ook een website afnemen en we werken aan een inkoopdienst voor bijvoorbeeld drukwerk.”