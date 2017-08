Multinationals zetten in op Eindhovense VR-game

Het is alsof ik in een sprookjesboek sta. Om mij heen is het donker, alleen de maan en sterren verlichten het pad waarop het jongetje Nerow loopt. Het is mijn taak om te zorgen dat hij veilig en snel zijn weg kan vinden. Af en toe kijkt hij achterom om aan te geven dat ik een taak moet uitvoeren. Ik bevrijd vuurvliegjes uit lantaarns zodat ze hem de weg kunnen wijzen en zorg dat de monsters verdwijnen.

VR-game Spark of Light, gemaakt in de Eindhovense Pillow's Willow VR Studios, is een betoverend spel dat wel eens heel groot zou kunnen worden. Want het wordt wereldwijd gepromoot door techgigant Samsung en VR-brillenproducent Oculus die het spel roemen om zijn uitzonderlijke visuele kwaliteiten.

'Sprookjesachtige ervaring'

"Spark of Light combineert een sprookjesachtige geweldloze ervaring met uitdagende gameplay", zegt Andy Lürling, directeur van Pillow's Willow Studios. "Het is ons gelukt een VR-game te ontwikkelen die heel geschikt is voor een bredere doelgroep. Met een aantrekkelijk verhaal, fraaie vormgeving en uitdagende puzzels hopen we bij te dragen aan de groei van de VR-industrie."