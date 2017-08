Ook Third Point neemt belang in NXP

EINDHOVEN - De activistische belegger Daniel Loeb heeft met zijn investeringsfonds Third Point een belang genomen in chipfabrikant NXP. Dat blijkt uit een melding bij de Amerikaanse beursinstantie SEC.

Over Third Point is eerder verondersteld dat het een belang in Philips zou willen nemen, maar dat is in de afgelopen maanden niet gebleken.

Van NXP heeft Third Point 2,7 miljoen aandelen aangekocht, goed voor ongeveer 300 miljoen euro. Dat is zo'n 1 procent van het totale aandelenkapitaal van de chipfabrikant met hoofdkantoor in Eindhoven.

Activistische aandeelhouders

NXP trok eerder de aandacht van een andere activistische belegger, Elliott Management. Dat heeft een belang van 6 procent in NXP. ,,Het is niet verrassend dat Third Point nu ook een belang neemt. Je ziet het vaker dat activistische aandeelhouders elkaar opzoeken. Samen hebben ze meer kans hun doel te bereiken", zegt analist Joost van Beek van zakenbank Theodoor Gilissen in Amsterdam in een reactie.

Moeizame overname

NXP zou worden overgenomen door de Amerikaanse chipreus Qualcomm. De afronding van die transactie verloopt uitermate moeizaam. Qualcomm heeft de termijn van zijn bod ter waarde van 43 miljard euro al een paar keer moeten verlengen, omdat nog maar een fractie van de aandeelhouders zijn stukken heeft aangemeld. De Europese Commissie heeft een onderzoek naar de voorgenomen overname ingesteld.