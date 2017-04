Slager en supermarkt in Vershal het Veem in Eindhoven

EINDHOVEN - Vershal Het Veem op Strijp-S gaat het winkelaanbod weer uitbreiden. Eind april opent slager Ad Reinders en later dit jaar komt er een nieuwe, volwaardige formule van een supermarkt bij in het oude Philipsgebouw aan de Torenallee.

Volledig scherm Een kraam in de Vershal in het Veem op Strijp-S . © Michel Theeuwen

Dat heeft een woordvoerster van huisbaas Sint Trudo gezegd. De verhuurder is tevreden over de gang van zaken, ook al gaat wel een van de eerste winkels weg: de Turkse supermarkt van Erdal Kilic zoekt een andere ruimte op Strijp-S.

Concept

Uitbreiding van zijn horeca-aanbod past volgens de verhuurder niet in het concept van de vershal. ,,Kebab en gerechten als een Kapsalon passen niet bij het idee van ambachtelijk, eerlijke producten", aldus de Trudo-woordvoerster. Kilic zelf begrijpt dat niet. ,,Kebab hoort er niet, maar een hamburger wel? Mijn vlees is ook van hoge kwaliteit. Ik krijg ook veel klanten van kantoren en scholieren speciaal daarvoor. Daarom wil ik ook graag op Strijp-S blijven. Ik ben met iets bezig, maar het is nog net te vroeg om er iets over te zeggen."

Dat geldt ook voor Sint Trudo en de supermarkt. Jack Hock van de corporatie zegt in een filmpje over Strijp-S dat er voor het einde van het jaar een kleine supermarkt komt. ,,Want we kregen steeds meer kritiek van bewoners van Strijp-S dat je hier niet je dagelijkse boodschappen kunt doen." Het gaat om een nieuwe formule van een bestaande keten, aldus de woordvoerster. Maar de komst is nog niet helemaal rond. ,,Een super hebben we altijd al willen hebben. We hebben het geprobeerd met de Turkse supermarkt, maar mensen willen toch gewoon hun Heinz ketchup en andere merken kunnen kopen."

Koelcellen

Slager Reinders is al druk aan het verbouwen aan zijn stand. De koelcellen staan er al, net als wanden met de bekende witte metrotegels. ,,Ja we willen wat nostalgie uitstralen en een wat stoerdere slagerij maken", zegt eigenaar Ad Reinders van Vleesrokerij en Zouterij Reinders. Hij heeft, naast zijn productiebedrijf in Woensel, nu al een kleine vestiging in het Veem. Daar verkoopt hij vooral hammen en droge worsten. Na de verhuizing wordt dat een volwaardige slagerij. ,,Want we geloven in de Vershal. Ik zie wel de potentie van een slagerij hier. Behalve een gewoon karbonaadjes willen we ook snelle panklare producten aanbieden, zoals een gevulde paprika of portobello's (een grote paddenstoel - red.). Want ons publiek op Strijp-S en -R wil graag iets makkelijks klaarmaken, zonder te veel te hoeven nadenken."