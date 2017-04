Taxidienst Uber van start in Eindhoven

EINDHOVEN - Niek van Leeuwen, directeur van Uber Nederland voorspelt dat we vanaf deze week in Eindhoven meer gebruikmaken van een taxi en dat er meer werkgelegenheid zal ontstaan voor taxichauffeurs. Uber-chauffeurs weliswaar. Want met ingang van woensdag start het techplatform, zoals ze het zelf noemen, in Eindhoven en kunnen hier ritten besteld worden van Uber.

De internetonderneming bemiddelt in 570 steden over heel de wereld tussen reizigers en aanbieders van personenvervoer via een mobiele app. Het bedrijf dat in 2009 in San Francisco werd opgericht, opereert inmiddels in bijna 70 landen, telt ruim 10.000 werknemers en heeft een geschatte waarde van meer dan 50 miljard dollar. Eind 2012 startte Uber in Nederland.

Vraag

Nu is het voor het eerst dat Uber zijn diensten uitbreidt buiten de Randstad. Volgens de uit Eindhoven afkomstige Van Leeuwen, speelt de sterke economie in de regio en de aanwezigheid van een vliegveld een belangrijke rol bij de keuze voor Eindhoven. "Maar doorslaggevend voor ons is de vraag. En die is er hier. We zien dat in Eindhoven onze app vaak wordt geopend. Blijkbaar hebben reizigers de verwachting dat Uber hier actief is. Daar komen we nu aan tegemoet."

App

Wie een rit wil bestellen, moet de Uber-app downloaden. Daarmee kun je onder meer aangeven welke taxidienst je wilt bestellen. In Eindhoven kun je kiezen uit UberX, UberBlack en UberVAN. "Het zijn professionele taxichauffeurs met alle vereiste diploma's en vergunningen die op zelfstandige basis voor ons werken", benadrukt Van Leeuwen. Het omstreden UberPOP staat niet in het rijtje. De dienst waarbij de chauffeur geen vergunning heeft en met een gewone personenauto rijdt, is in Nederland verboden. Zoals in bijna heel Europa.

Met de Uber-app geef je ook aan hoe je wilt betalen, waar je opgehaald wilt worden en waar je heen wilt. Als dat is ingevuld zie je direct hoe lang dat gaat duren. Op een kaartje kun je de route volgen. Ook zie je welk type auto er komt en wat het kenteken is. Dat is belangrijk voor de herkenbaarheid want Ubertaxi's hebben geen bordje op het dak, wel hebben ze een blauw kenteken.