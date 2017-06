Teclab in Eindhoven leert jonge vakman ondernemen

EINDHOVEN - Gouden handjes alleen zijn niet meer genoeg. Kristian Roefs wordt bij Teclab in Eindhoven opgeleid tot ondernemende vakman in de metaal.

Uren kan hij er over praten. ,,Hier ligt mijn passie", zegt Kristian Roefs (24) in de werkplaats van Teclab. Hij staat model voor studenten in de techniek die worden opgeleid op MBO 4-niveau. Roefs werkt vier dagen in de week bij VDL ETG Projects in Eindhoven. ,,Metaalbewerking van onderdelen voor bijvoorbeeld ASML, Philips en FEI. Gevarieerd werk. Dat maakt het leuk."

Eén dag per week volgt hij onderwijs bij Teclab, een samenwerking van Summa College en de in Brainport Industries verenigde toeleverende bedrijven aan de hightech industrie. Teclab startte vier jaar geleden, in het gebouw van de voormalige Philips Bedrijfsschool in Eindhoven. Het werd uitgeroepen tot een van de centra voor innovatief vakmanschap in Nederland. Dankzij een rijkssubsidie van 1,9 miljoen euro kon het investeren in geavanceerde machines voor metaalbewerking.

Van werkvoorbereider tot plaatwerker

Inmiddels komen de studenten van Teclab ook van verre. Tot in Zeeland, Zuid-Holland, Gelderland, Limburg en Flevoland, laat directeur Hans van Brussel op de kaart zien. Zestig studenten van MBO-3 van de BBL (beroeps begeleidende leerweg) stromen nu jaarlijks in. De meeste voor de opleiding tot verspaningstechnoloog, zoals de metaalbewerker op dit niveau tegenwoordig wordt genoemd. Sinds twee jaar kan ook voor de richting mechatronica worden gekozen. Dit jaar zijn opleidingen tot werkvoorbereider en plaatwerker gestart.

Kristian Roefs heeft zijn opleiding van 1,5 jaar vrijwel afgerond. Hij werkt nog aan de eindopdracht: een verbeterproject in samenspraak met zijn bedrijf. Als onderwerp is gekozen voor een freesmethode met software van VoluMill. Voor het maken van onderdelen waarbij wel zo'n 80 procent van het materiaal moet worden weggefreesd. Het is de kunst om dat snel te doen en met zo min mogelijk slijtage van het gereedschap. Kristian gaat met zijn bedrijf bespreken wat ze er van vinden.

,,We hebben ondernemende vakmensen nodig die nieuwe technieken in huis kunnen halen", zegt projectmanager Ton van Weert van Teclab over de doelstelling van de opleiding. ,,We willen ondernemerschap kweken. Bedrijven willen mensen die kritisch zijn, naar buiten blijven kijken. Vakmensen van nu moeten willen bijblijven. Dat is noodzakelijk in een snel veranderende wereld. Twee jaar geleden werd titanium verspanen bijvoorbeeld nog als heel moeilijk gezien. Dat is het niet meer. Zo snel gaat het."

Philips

Een goede vakman ben je 'nog niet in 10 jaar', zegt Kristian Roefs in alle bescheidenheid. Bij Teclab vinden ze dat hij goed op weg is. ,,Je ziet tijdens de les wel wie er later komen bovendrijven", is de ervaring van gastdocent Jack Saes. Zo'n acht avonden per jaar geeft hij les op Teclab, in het gebruik van cad/cam en machineselectie. Saes (57) adviseert in zijn werk bij Settels Savenije PLM services bedrijven over de inzet van cad/cam en de selectie van machines die ze kunnen gebruiken voor nieuwe producten die ze willen fabriceren. ,,Ik heb zelf in 30 jaar bij Philips ontzettend veel mogen leren. Die kennis wil ik graag overbrengen", motiveert hij.

Bij Teclab doceren in totaal zo'n 90 mensen van bedrijven. Zo zorg je er het beste voor dat opleiding en praktijk op elkaar aansluiten, is de gedachte. Met 60 nieuwe vakmannen in spe per jaar heeft Teclab wel stappen gezet, maar het is nog lang niet genoeg om te voldoen aan de vraag van bedrijven. ,,We hebben nog een lange weg te gaan", beseft directeur Van Brussel.

Onbekendheid bij bedrijven speelt Teclab nog parten. En hoe schoon de hightech industrie nu ook is, het imago van vies werk in bedompte ruimtes speelt nog mee bij ouders die mede de studiekeuze van hun kind bepalen. De aanwas van techniekstudenten is simpelweg onvoldoende.