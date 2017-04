Topdrukte meivakantie Eindhoven Airport blijft uit

Veel van hen hadden ook niet anders verwacht. "We komen naar deze luchthaven voor de gemoedelijkheid en de rust."

Broers Arjen en Piet Tibie uit Bergen vliegen naar Sofia (Bulgarije) om een fietstocht naar Peking te maken

Met zweetpareltjes op hun voorhoofd duwen de broers Arjen en Piet Tibie uit Bergen 2 fietsen in grote dozen, die zij vervolgens provisorisch en met veel haast dichtplakken. Het is een bijzonder tafereel in de levendige vertrekhal van Eindhoven Airport, waar veel toeristen dit weekend in het vliegtuig naar een zonnig oord stapten.

"We leren 't nooit," zegt Piet. "Alles gaat weer op het laatste moment." Voor de broers staat - anders dan voor de meeste reizigers zaterdag op de luchthaven - geen lekkere luiervakantie op het programma. Arjen en Piet vertrekken met een speciaal doel naar Sofia (Bulgarije): van hieruit willen zij een fietstocht naar Peking gaan maken. "We maken al 20 jaar dit soort avontuurlijke tochten met elkaar. We streven ernaar 1000 kilometer per week te fietsen. Zonder geld."

Vertraging

Maar voordat de heren aan hun bijzondere missie kunnen beginnen, moeten zij eerst nog maar eens hun vlucht naar de Bulgaarse hoofdstad zien te halen. Een treinvertraging van een halfuur zorgde er voor dat hun reis bijna in het water viel. Geregeld richten ze hun blik op de incheckbalies van Airport, waar grote wachtrijen dit weekend uitblijven.

Na veel bloed, zweet en tranen kunnen de broers hun zware fietsen dan eindelijk op de bagageband tillen. De broers reizen graag vanaf de Eindhovense luchthaven, vanwege de 'Brabantse gemoedelijkheid' die er volgens hen heerst. "Ze zijn hier toch wat coulanter in dit soort situaties. Op Schiphol hadden we het kunnen vergeten," zegt Arjen met een grote glimlach. Zichtbaar opgelucht vertrekken ze richting gate, hun avontuur tegemoet.

Quote We waren speciaal vroeger vertrokken, omdat we hoorden dat het op Schiphol zo hectisch was Janet Woudstra en Roland Oostra uit Zuid-Friesland reizen vanaf Eindhoven Airport

Ontspannen sfeer

De haast van de broers staat in schril contrast met de relaxte houding van veel toeristen, die vanuit het hele land naar Eindhoven zijn afgereisd om hier het vliegtuig te pakken naar diverse bekende vakantiegebieden als Alanya (Turkije), Ibiza en Sicilië. Goedkope prijzen, gunstige vertrekdagen en de ontspannen sfeer zijn voor hen reden om voor Eindhoven Airport te kiezen.

Birgitta Ruis uit Doorwerth vliegt samen met haar dochters Yannick en Pum Beijk naar Mallorca

Zo ook voor Birgitta Ruis uit het Gelderse Doorwerth, die samen met haar dochters Yannick en Pum Beijk op het punt staat naar Mallorca te vliegen. "Op zaterdag of zondag konden we op Schiphol niet vertrekken naar onze bestemming. En we komen naar deze luchthaven voor de gemoedelijkheid en de rust,” aldus Ruis.

Familie Nijenhuis uit Apeldoorn gaat voor een zonnige vakantie naar Alanya (Turkije)

De familie Nijenhuis uit Apeldoorn is verrast door de onverwachte rust die er heerst in vertrekhal. "Ik ben al eerder vanuit Eindhoven Airport vertrokken en voorgaande jaren stonden er rijen tot aan buiten", volgens oma Bea Nijenhuis. Samen met haar man, zoon, schoondochter en kleinkinderen heeft ze haar koffers gepakt voor een zonnige vakantie naar Alanya (Turkije), waar ze al voor de 34e keer komt. Zorgen over de onrustige politieke situatie in Turkije heeft ze niet. "We zijn er al vaker geweest als er rotzooi was. Nooit gebeurde er iets."

Ook Janet Woudstra en Roland Oostra uit Zuid-Friesland gaan genieten van de Turkse zon