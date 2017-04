VB Groep uit Eindhoven ziet kans in locaties verzorgingshuizen

De explosieve vraag naar woningen biedt mogelijkheden voor ontwikkeling van nieuwe 'Vinex-achtige' gebieden aan de rand van steden, meent VB Groep. "In de komende jaren worden nog veel binnenstedelijke projecten uitgevoerd. Maar voor de orderportefeuille in projectontwikkeling voor 2019 of 2020 komen locaties buiten de binnensteden in beeld", menen algemeen directeur Robert van Boldrik en financieel manager Frank Koole.

Een tweede kans ziet het bedrijf in de herontwikkeling van locaties van verzorgingshuizen die overbodig worden omdat ouderen geacht worden langer thuis te wonen. "We praten veel met zorginstellingen. Dat doen we over renovatie van gebouwen, maar we ontwikkelen samen ook ideeën over herbestemming van vastgoed. Verzorgingshuizen liggen vaak op bijzonder aantrekkelijke locaties", weet Van Boldrik.

Renovatie en nieuwbouw

VB Groep zag zijn omzet vorig jaar stabiliseren op 105 miljoen euro. Ook de nettowinst lag, met 1,6 miljoen euro, op hetzelfde niveau. Het bedrijf spreekt van een 'royaal gevulde' orderportefeuille met een omvang van 130 miljoen euro, iets meer dan een jaar eerder. In de portefeuille zitten naast renovatieopdrachten van woningcorporaties ook de nodige nieuwbouwplannen voor appartementen. In de kantorensector is vernieuwing en verbouwing van bestaande complexen aan de orde, zoals het kantoor van EY in Eindhoven. Dat wordt aangepast aan nieuwe standaarden op het gebied van welzijn, waarbij de bouwer kwaliteitsgaranties afgeeft voor bijvoorbeeld de intensiteit van de lichtinval.

Hoewel de resultaten en de vooruitzichten verbeteren, blijft het bedrijf waakzaam. In een markt waarin opdrachtgevers de risico’s van kostenoverschrijdingen bij de bouwers en ontwikkelaars neerleggen, opereert het 'behoudend' als het gaat om het aannemen van nieuwe opdrachten.