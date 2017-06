Zorgtekort Eindhoven leidt tot splijtzwam

Stelling 1: het Eindhovense tekort is ontstaan in de zorg, en zal ook daar opgelost moeten worden. Stelling 2: ook al is er een tekort ontstaan door de zorg in Eindhoven, diegenen die zorg nodig hebben mogen niet lijden onder dat tekort.

Thijs wijst erop dat het geld dat teveel is uitgegeven in ieder geval goed terecht is gekomen. ,,Bij mensen die zorg nodig hebben." Maar precies dat betwijfelt fractievoorzitter Hans Rozendaal van oppositiepartij de VVD ten zeerste. ,,Dat weten we niet, dat is juist het punt. Het is en blijft hoogst onduidelijk of de zorg die de mensen gekregen hebben wel terecht is toegewezen. Als het aan de VVD ligt wordt het gat dan ook gedicht door op zorg te bezuinigen. ,,Door de ozb te verhogen zeg je in feite dat je de problemen niet kunt oplossen die je zelf veroorzaakt hebt. Dat kan niet."