Betere weg naar nieuw BTW-stelsel

OPINIEHans Kluijtmans is deskundige op het gebied van Europese subsidies en public affairs. Hij is de schrijver van dit artikel.

BTW is een belangrijke bron van inkomsten voor de EU-lidstaten en de EU - ruim 12 procent van de eigen middelen in 2014. Maar er is een BTW-kloof: het verschil tussen het bedrag dat afgedragen zou moeten worden en daadwerkelijk afgedragen wordt. De Europese Commissie schat de BTW-kloof ten gevolge van fraude op 170 miljard euro. De grensoverschrijdende fraude maakt daarvan 50 miljard euro uit.

Fraudegevoeligheid en hoge administratiedruk zijn enkele probleemgebieden. Vaak worden criminele en terroristische organisaties gefinancierd uit deze fraude-inkomsten.

Belastingwetgeving valt onder de exclusieve bevoegdheden van de lidstaten. Maar de Europese Commissie dringt er bij de lidstaten op aan om het BTW-beleid meer op elkaar af te stemmen. Zij heeft in 2016 een actieplan gepubliceerd, waarop na advies van het Europees Parlement een wetsvoorstel wordt voorbereid. De bedoeling is om het sinds 1993 bestaande stelsel te hervormen. De zich snel ontwikkelende digitale economie speelt hierin ook een belangrijke rol.

Wat is dat eigenlijk BTW?

BTW is een methode om consumentenbelasting te innen. Uiteindelijk betaalt alleen de consument en is het voor de ondernemer belastingneutraal - hij betaalt niets. De belasting wordt indirect geïnd, omdat ten tijde van de invoering het aantal consumenten een veelvoud was van het aantal ondernemers. Dat werk als volgt: Producenten en leveranciers verhogen de prijs van een product of dienst met het bedrag van de BTW. Achteraf moeten zij dat bedrag aan de staat voldoen. Uiteindelijk wordt de BTW doorberekend aan de consument (eindgebruiker). De belastingplichtige ondernemer kan de betaalde BTW terugkrijgen. Een probleem is dat de ketens veel langer zijn dan vroeger. Dit maakt het systeem administratief belastend en fraudegevoelig. Vaak is er ook geen uiteindelijke consument aan het eind van de keten.

De EU wil dit probleem aanpakken door het verleggen van de belasting. De verlegde methode houdt in dat de belasting (aangifte en voorheffing) niet wordt betaald door de verkoper maar door de koper. Leverancier A stuurt een rekening aan producent B en verlegt de BTW naar B. Dat geeft hij aan op de factuur. B betaalt A en doet aangifte van de BTW. De verlegde BTW mag hij vervolgens weer aftrekken van de fiscus. Netto nul aangifte. Dit herhaalt zich totdat een belastingplichtige consument in beeld komt. De (laatste en betrouwbare) leverancier draagt het verlegde bedrag af.

Voordelen van deze methode zijn dat de belasting niet meer hoeft te worden voorgefinancierd en de derving van omzetbelasting ten gevolge van faillissement kan worden voorkomen. Nadelen zijn dat nog steeds relatief veel transacties nodig zijn voor de inning (indirect) en de kans op fraude.

Hoe zouden de problemen ook opgelost kunnen worden? Twee Brabantse ondernemers - de broers Smit - hebben de Sales Intervention Methode (SIM) ontwikkeld om de problematiek aan de wortel aan te pakken; inning direct bij verbruik.

Op het moment van de banktransactie - betaling van koper aan verkoper - wordt de module ingeroepen:

1. De methode identificeert wanneer een betaling tussen een bedrijf en een consument plaatsvindt;

2. SIM herkent de betrokken componenten die deel uitmaken van de transactie en van belang kunnen zijn voor de inning;

3. De methode kan dan onderscheid maken tussen het bedrag zonder verbruiksbelasting dat de consument aan het bedrijf betaalt én de verbruiksbelasting die de consument aan de belastingdienst moet betalen (dit heet split payment) en maakt dat als een automatisch mechanisme over;

4. Heffing en inning vinden zo direct plaats.

De randvoorwaarden:

- Betalingen van klant aan verkoper dienen zo veel mogelijk via banktransacties plaats te vinden. Er is ook een oplossing voor cash betalingen;

- SIM raadpleegt de relevante gegevens (banken, KvK, Belastingdienst). Hiervoor zou wellicht een Europees departement voor belastingharmonisatie kunnen worden opgericht.

Voordelen

Lastenverlichting voor de ondernemer - hij hoeft geen BTW-aangifte meer te doen -, aanpak van fraude en een betere concurrentiepositie voor de EU.

Conclusie

Het Europees Parlement en de Europese Commissie verschillen van mening wat de beste weg is. In zijn advies van november pleit het Europees Parlement voor de invoering van 'verlegging' in de EU. De Europese Commissie staat hier sceptisch tegenover.

Ik doe de suggestie aan de Europese Commissie voor een andere stap: het opzetten van een proefproject met SIM. Dat zou binnen de Benelux, een sterk gedigitaliseerd gebied, goed kunnen passen. Na evaluatie van de resultaten van de proef zou kunnen worden 'opgeschaald'.