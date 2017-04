Scholen geven ondernemers de ruimte

Naast onderwijs dat wordt gegeven door scholen wordt steeds meer informeel les gegeven. Van het huiswerkinstituut tot examentraining en van de zomerschool tot bijles. Het zijn meestal ondernemers die daar handel in drijven. En dat is de laatste jaren booming business.

Informeel onderwijs is vaak zo duur dat alleen ouders met een goed inkomen dat kunnen betalen. 225 euro per maand kost huiswerkbegeleiding op chique scholen in Amsterdam. Die wordt dan vanaf 14.30 uur in een rustig gedeelte van de school gegeven, zo leest men op de website van de school. In Zuidoost-Brabant betalen leerlingen 230 euro voor 2 dagen examentraining die in een samenwerkingsverband met andere scholen in de door de overheid betaalde schoolbanken wordt gegeven. En in Limburg betalen ouders 5 euro per uur voor een uurtje extra les op school. Langzaam maar zeker krijgen ondernemers meer kansen op school.

Vaak zijn de scholingskansen van leerlingen afhankelijk van het geld van pa of ma en dat vraagt om een antwoord van de sector. Of accepteren wij dat in de scholen die wij betalen met ons belastinggeld peperduur entreegeld wordt gevraagd voor een beetje extra aandacht van een ondernemer die daartoe de kans krijgt.

Overheid

De ontwikkeling van het informele onderwijs kent daarnaast een tweede nadeel. Onderwijs is altijd een domein geweest van de overheid. Een publiek belang dat bekostigd wordt uit de belastingopbrengst met de bedoeling om mensen te scholen. Met het informele onderwijs ontstaat een grijs gebied tussen het particuliere onderwijs en het door de belastingbetaler betaalde onderwijs.

De examentraining is een goed voorbeeld waar een mooi stuk werk door de particuliere sector wordt weggesnoept bij de scholen. Met kinderlijk eenvoudige concepten bieden de particuliere instituten peperdure training aan en daarmee doen zij het werk dat eigenlijk door scholen zou moeten gebeuren.

Een zelfde verhaal geldt voor huiswerkbegeleiding, bijles en zomerschool. Dat de scholen daarbij verstrikt raken in schimmige privaatrechtelijke constructies waarbij de belangen van de onderwijsondernemers geregeld moeten worden, is evident.

Visie

Hoog tijd dat de sector met een visie komt en open kaart speelt. Zo kan er nieuwsgierigheid zijn naar de eisen die gesteld worden aan de werkstudenten die de bijles geven. Gelden daarbij de zelfde eisen die gesteld worden aan gewone leraren en welke cao geldt daar eigenlijk? Wat betekent dat op den duur voor de positie van gewone leraren?