Tegen de klimaatsverandering niets doen, dat is onfatsoenlijk

OPINIE - Jeanne Versmissen-Adriaans uit Eersel is de auteur van dit opinie-artikel. Zij is een van de 900 Nederlanders die de klimaatzaak tegen de staat hebben gewonnen.

Wat ik onbegrijpelijk vond in de weken voor de verkiezingen was dat de klimaatverandering geen onderwerp was in de debatten op tv en in de artikelen in deze krant. Nu na de verkiezingen is er gelukkig wel meer aandacht voor.

Voor de mensen die het nog niet (willen) weten: dat het klimaat over de hele wereld verandert is net zo zeker als dat de aarde een bol is en geen platte schijf. Zo is het ook een feit dat de opwarming komt door toedoen van de mens, namelijk door een toename van broeikasgassen, zoals CO2 en methaan. Als we niet handelen volgens de adviezen van klimaatwetenschappers gaat onze leefwereld naar de knoppen en blijft er weinig over om van te genieten.

Maatregelen

Er zijn nu al steeds vaker zware (hagel)buien en hittegolven. Heel veel diersoorten sterven uit. Onze kinderen en kleinkinderen zullen nog veel meer last ervaren, als wij nu niets doen. Er zullen dan vaak grote overstromingen zijn, heel veel bosbranden en miljoenen klimaatvluchtelingen vanwege voedsel- en drinkwatertekorten en vanwege steeds meer oorlogen in arme landen. Daarom moeten wij nu maatregelen treffen. Het is nog niet te laat. Voor die maatregelen kunnen we niet te rade gaan bij Trump, Wilders of economen en politici die banden hebben met oliemaatschappijen.

In één tv-programma voor de verkiezingen stond het onderwerp klimaatverandering wel centraal: Jacobine op zondag (5 maart). Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en oud-directeur van de Rabobank, dacht dat klimaatverandering zo weinig aandacht krijgt omdat het geen sexy onderwerp is. Bovendien zei hij dat het geen verschil maakt waarop je stemt. Maar dat antwoord is pertinent onjuist. Het maakt juist heel veel verschil. Hij wilde dat natuurlijk niet zeggen, omdat hij vriendjes is met het CDA. Want deze partij en de VVD willen veel te weinig aan de klimaatverandering doen.

Samen

Natuurlijk kun je zeggen dat het een groot probleem voor de hele wereld is, waarin een klein landje als Nederland niets in te brengen heeft. Maar we moeten het allemaal samen doen.

Nederland is nu in de EU ongeveer het traagste jongetje van de klas. Van de 28 landen stonden we in 2016 op plaats 24 in de milieu-ranglijst. Landen zoals Roemenië en zelfs Polen deden het beter - de ranglijst wordt sinds 2006 gemaakt door de onafhankelijke Duitse organisatie Germanwatch. Dat Nederland het op dit gebied zo slecht doet hebben we te danken aan de jarenlange regeringsdeelname van de VVD.

Als de VVD het samen met het CDA voor het zeggen krijgt en de andere landen zouden hun voorbeeld volgen, dan is dat rampzalig voor de toekomst van de aarde. Het is werkelijk onbegrijpelijk en onfatsoenlijk dat een rijk land als Nederland in feite zegt: wij denken lekker alleen aan ons zelf, we geven niets om andere mensen, we geven ook niets om de toekomst van onze kinderen. Nu maar hopen en bidden dat Pechtold en Klaver hun poot stijf houden en op dit gebied geen halfbakken compromissen sluiten.