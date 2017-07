Veeteelt blijft ten koste gaan van leefomgeving

OPINIEJan van Hoof is voorzitter van Mens, Dier & Peel. Hij is de auteur van dit opinie artikel.

Het beleid van de provincie is niet streng genoeg om de problemen met de veehouderij op te lossen. De veesector in Brabant slaat de laatste weken op alle trommels en pannen die ze maar kan vinden. Het was te voorzien. Elke keer als de overheid een minimale stap zet om de intensieve veehouderij ook maar een beetje te beteugelen, laat de sector luidruchtig van zich horen. Het enige dat de provincie doet, is de deadline voor de uitstoot van ammoniak zes jaar vervroegen om eindelijk te voldoen aan haar wettelijke verplichting om de hoge stikstofbelasting in Brabant aan te pakken. Die maatregel doet ongetwijfeld pijn en treft voornamelijk veehouders met oude stallen. Daar staat tegenover: waar halen deze bedrijven het recht vandaan om het milieu onevenredig te blijven belasten?

Wat zwaar onderbelicht blijft in de discussie is dat in de nieuwe Verordening Ruimte, die 7 juli op de agenda staat van provinciale staten, de veesector extra ruimte krijgt. Zo zijn er straks weer uitbreidingen mogelijk van stallen tot 2,5 hectare, waarmee de eerder moeizaam bereikte grens van maximaal 1,5 hectare bouwblok teniet wordt gedaan.

Maagdelijke gronden

Ook uitbreidingen, en zelfs nieuwvestiging op 'maagdelijke gronden', is binnenkort weer mogelijk in gemengd landelijk gebied, de groenblauwe mantel én binnen het Natuur Netwerk Brabant. Daarmee zet de provincie de klok ver terug.

Maar dat is nog niet alles. Het provinciebestuur geeft ook ruim baan aan mestfabrieken, zowel op industrieterreinen als in het buitengebied. Of mestfabrieken daadwerkelijk bijdragen aan het 'oplossen' van de mestproblematiek doet niet ter zake (ze verplaatsen het probleem). Om over de subsidies op mestvergisters (500 miljoen euro in Brabant) nog maar te zwijgen.

Hoezo de vervuiler betaalt? Wat buiten beeld blijft: mestfabrieken houden de extreem grote veestapel in stand. Sterker nog, mestverwerking leidt tot verdere schaalvergroting, veeverdichting, grondloze groei en consolidering van het mestoverschot dat in Oost-Brabant nu al rond de zeventig procent ligt. Vanuit het oogpunt van milieu, leefbaarheid en volksgezondheid een verwerpelijke en onverantwoorde keuze.

Sector

De sector werpt ongetwijfeld tegen dat de provincie met het 'stalderingssysteem' wil gaan werken. Dat houdt in dat bij nieuwbouw elders een oude stal gesloopt dient te worden en dat daarbij tien procent van het oorspronkelijke vloeroppervlak ingeleverd dient te worden. Dat klinkt ingrijpend, maar het levert hooguit een reductie op van de veestapel van 10 procent over een periode van 30 tot 40 jaar. De varkensdichtheid in Zuidoost-Brabant gaat daarmee van 2.650 naar nog altijd 2.385 varkens per vierkante kilometer. Ter vergelijking: Brabant telt momenteel gemiddeld 1.220 varkens per vierkante kilometer, Nederland 365 en Duitsland slechts 79. Met het 'strenge' beleid van de provincie zit Oost-Brabant over 40 jaar dus nog altijd met een extreem aantal varkens, waarbij andere diersoorten niet eens zijn meegeteld.

Recent verscheen een onderzoek van het RIVM, waaruit blijkt dat omwonenden van pluimvee- en geitenbedrijven vaker last hebben van longontstekingen.

Eerder waren er al aanwijzingen dat rond bedrijven met koeien, kippen en varkens meer luchtwegklachten voorkomen. Of de overheid nu daadwerkelijk gaat ingrijpen, blijft een open vraag. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) plaatste onlangs vraagtekens bij een evaluatierapport over de Meststoffenwet. Daarin staat dat naar schatting 4 tot 28 procent van alle stikstof en 8 tot 29 procent van alle fosfaat uit mest ergens in het milieu verdwijnt. Het PBL concludeert: 'Met name op de zuidelijke zandgronden is het huidige economische verdienmodel moeilijk te verenigen met ecologische wensen.'

Impact

De impact daarvan kwam 22 juni aan de orde tijdens een rondetafelgesprek over mestfraude in de Tweede Kamer.

Directeur Frentz van de Vewin vertelde dat alleen al in Brabant zes drinkwaterwingebieden zijn gesloten, omdat de reinigingskosten te hoog zijn door de uitspoeling van nitraat uit mest. Het is geen uitzondering. Ook andere zogeheten 'externe kosten' zoals lucht, bodem, volksgezondheid en klimaat worden structureel afgewenteld op milieu en maatschappij.

Onderzoekers van Wageningen Economic Research (Van Drunen, Blonk en collega's) hebben becijferd dat de externe - niet meegetelde - kosten voor varkensvlees tussen 1,84 en 2,06 euro per kg liggen, terwijl de brutoprijs die varkenshouders ontvangen momenteel gemiddeld 1,68 euro per kg is.