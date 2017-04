Vragen bij 'voltooid leven'

OPINIEOPINIE - Het volgende opinie-artikel is geschreven door professor dr. José Sanders. Zij is hoogleraar Naratieve Communicatie aan de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit.

Bij de kabinetsformatie kan de voltooid leven-discussie niet worden genegeerd. De nieuwe wetgeving is onzeker.

D66 heeft afgelopen najaar een nieuwe wet voorgesteld om te regelen dat mensen die niet ondraaglijk lijden maar hun leven voltooid achten, stervenshulp kunnen inroepen. Het VVD-PvdA-kabinet nam dit voorstel over. Demissionair minister Edith Schippers, nu informateur, argumenteerde dat het niet alleen een taak van de arts is om barmhartig te handelen, maar ook van de overheid om barmhartigheid te tonen.

Euthanasiewet

Nu er een nieuw kabinet lijkt te komen met het CDA en eventueel de ChristenUnie zal dit niet 1-2-3 werkelijkheid worden. Christelijke partijen zijn faliekant tegen. Eerder al adviseerde de commissie-Schnabel negatief en recent ook artsenfederatie KNMG. Beide omdat de huidige euthanasiewet in de praktijk voldoende ruimte biedt.

Hoe komt het dat het voltooid leven-voorstel zoveel voorstanders heeft, maar dat beleids- en zorgprofessionals er niets in zien? Waarom zijn christelijke partijen, die toch vóór barmhartigheid zijn, er zo op tegen?

Eerst is het belangrijk om te erkennen dat het voorstel aantrekkelijk is: tegen de tijd dat je leven voltooid is, hulp van stervenconsulenten kunnen inroepen die eerst met je komen praten en je dan barmhartig de middelen toedienen waardoor je zachtjes uit het leven kunt weggaan. Zonder pijn, aftakeling, dementie, verlies van waardigheid. En: het is helemaal aan iedereen zelf. Mensen beschikken immers zelf over hun lot. Wil je dit niet, dan word je uiteraard even barmhartig verzorgd tot aan het natuurlijke levenseinde. Toch?

Discussie

Verdere discussie verloopt telkens hetzelfde. Tegenstanders: We moeten geen stervenshulp bieden, maar beter zorgen voor mensen die willen sterven! Eigenlijk willen ze niet dood! Voorstanders: Weet jij wanneer ik sterven wil? Dat bepaal ik zelf wel. Dit gaat om de autonome keuzevrijheid!

Uiteraard beogen voor- en tegenstanders het beste voor iedereen. Maar ze gaan voorbij aan de onderliggende vragen: Wat ís barmhartigheid? Wat ís voltooid leven, en bepalen we dat helemaal autonoom zelf?

Cognitieve wetenschappers kijken altijd goed naar woorden en beelden die bij een idee worden gebruikt. 'Barmhartig' klinkt naar: medelijden, verzorgen, helpen. 'Voltooid leven' roept op: afgerond, doelen bereikt, cirkel rond en kring van naasten om je heen. Zó wordt sterven-bij-voltooid-leven voorgesteld in de media. Wie wil dat niet? Als die wet er straks is, hoeven we dus niet lijdzaam meer af te wachten hoe onze oude dag zal zijn: wanneer het leven voltooid is, is stervenshulp voorhanden. Het enige dat we nog zelf hoeven te bepalen is wanneer ons leven voltooid is!

Dan komen de echte vragen pas. En niet alleen voor mensen die dit een goed wetsvoorstel vinden, maar voor iedereen. Hoe en wanneer bepaal ik dat mijn leven voltooid is? Ben ik al toe aan het einde? Stoppen met leven is dan een reële keuze, maar verder gaan met leven is ineens ook een keuze geworden. Leven is niet meer vanzelfsprekend.

Opeisen van hulp

De vraag om wettelijk geregelde hulp bij voltooid leven lijkt een zelfbeschikkingskwestie, maar is dat niet. Het is juist een opeisen van hulp door de samenleving bij het uitvoeren van een autonome keuze, op een manier die de autonomie van anderen aantast. Het is te eenvoudig als D66 en VVD zeggen: Geef barmhartig aan de één wat hij wil, want de ander heeft er toch geen last van? De gevolgen zullen ons allemaal raken en zijn onoverzienbaar.

Als deze wet er komt, is het echt niet zo ver weg dat iedereen gedachtes gaat krijgen als: Wel dom van mij dat ik nog niet heb besloten wanneer mijn leven voltooid is, ik moet echt een besluit nemen! Of dat we anderen vragen: Vind je het erg dat ik nog leef, ook al kan ik nu (of straks) niets meer? Een beroep doen op anderen om jou te verzorgen als je het zelf niet meer kunt, is dan niet zo vanzelfsprekend meer.

En op den duur is blijven zorgen voor andere mensen die zelf niets meer kunnen, misschien ook niet meer zo vanzelfsprekend. Zodat we ons gedwongen voelen om te zeggen: Sorry dat moeder nog leeft, als we iemand anders horen denken: Dat hoeft tegenwoordig toch niet meer, zó doorleven? Is zo'n leven eigenlijk inmiddels niet voltooid en is (laten) sterven eigenlijk niet barmhartig?

Nieuwe situatie

Het aanbod van stervenshulp schept een nieuwe situatie waarin we - helemaal zonder het te willen - gaandeweg iets anders onder deze woorden kunnen gaan verstaan. Simpelweg doordat de stervenshulp er is.

Partijleden van GroenLinks en PvdA toonden aarzelingen in discussies over het wetsvoorstel. Ze twijfelen intuïtief, maar verzekeren de kiezers telkens van hun, zoals Jesse Klaver stelde, 'heilig geloof in zelfbeschikkingsrecht'. Het wordt steeds moeilijker dit heilig geloof te relativeren. Toch zouden we van politici mogen vragen om hun eigen aarzelingen serieus te nemen, want die wijzen erop hoeveel op het spel staat: de onderlinge lotsverbondenheid van samenlevende mensen ten einde toe.

Niemand hoeft in Nederland ondraaglijk te lijden. Ook niet wie psychisch lijdt of wie lijdt onder beginnende dementie of stapeling van ouderdomsklachten. De euthanasiewet is voortgekomen uit een wens van artsen om, zonder strafvervolging, in zulke gevallen barmhartig te kunnen zijn.

Paradox

Het voltooid-leven-voorstel is fundamenteel anders, want het maakt een paradox tot wet: aangeboden hulp bij autonome zelfbeschikking over leven en dood. Een staatsaanbod met grote morele consequenties. Willen we werkelijk een overheid die, met een beroep op barmhartigheid, de vanzelfsprekendheid van het leven aan het wankelen brengt?