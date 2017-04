'Kopers goedkope flats wijken uit naar Geldrop'

Interview Schrijver A.F. Th. van der Heijden terug in Geldrop

1 april GELDROP - Een straat of plein is (nog) niet naar hem vernoemd, maar schrijver A.F.Th. van der Heijden heeft nu wel een eigen wandelroute in zijn geboorteplaats Geldrop. Hij wil het traject een keer gaan lopen, stelt de auteur in een interview met het ED. "Al is het alleen maar om mijn geheugen op te frissen."