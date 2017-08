Signi speurhonden uit De Rips ingezet in zoektocht naar vermiste Joey Hoffmann

Overstekende rotonde tussen Handel en Gemert

9 augustus GEMERT - Ze hadden al de primeur van 's werelds eerste 3D geprinte brug, maar wat ze nu aan het doen zijn is ook nog nooit vertoond. De bouwers van BAM maken een rotonde pal naast de Handelseweg in Gemert en schuiven die later op zijn plek, ter hoogte van discotheek Time Out.