TASS International uit Helmond overgenomen door Siemens

'Clubs eerste divisie moeten niet zeuren over missen internationals'

7:00 De belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal (CVB) wil op korte termijn in gesprek met de KNVB over het voetballen tijdens interlandweekends in de eerste divisie. Het is de CVB een doorn in het oog dat er daardoor clubs zijn die spelers missen, zoals komende vrijdag het geval is. Competitievervalsing zou op de loer liggen.