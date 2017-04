Vijftigplussers op banenjacht op bedrijvenbeurs Helmond

Dr.-Knip­pen­berg­col­le­ge Helmond voert 'One Flew'op

17:05 HELMOND - Na de voorstelling over de Vlisco in theater Speelhuis van vorig jaar is de jaarlijkse musical van het Dr.-Knippenbergcollege nu weer gewoon op school. De leerlingen voeren 'One Flew' op, naar het boek/film 'One Flew over the Cuckoo’s Nest’.