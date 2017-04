De les van ruim 75 jaar geleden

Onze politici spreken amper over de belangrijkste onderwerpen: defensie, klimaat, asielzoekers, EU en globalisering.

Vijfenzeventig jaar geleden kwam de overlijdenskaart van mijn beide grootouders. Van mijn oom Gideon hadden we nooit meer iets gehoord. Vele jaren later wist ik dat hij in Auschwitz was overleden, op de dag dat mijn grootouders daar werden vermoord. Hebben we iets geleerd van wat er toen gebeurde?

Vandaag tellen we in Syrië honderdduizenden doden en twee miljoen vluchtelingen. Het moorden gaat er elke dag door. Elf miljoen Mexicanen moeten uit de Verenigde Staten vertrekken. Miljoenen asielzoekers in gammele bootjes als voorbode van ontelbaren die in Afrika dreigen te verhongeren.

Ruim vijfenzeventig jaar geleden, eind 1941, veranderde de oorlog in een wereldoorlog. Toen werden de VS, door de Japanse aanval op Pearl Harbour, bij de oorlog betrokken, enige jaren nadat Japan en Duitsland hun aanvallen in Azië en Europa waren begonnen. In enkele maanden liepen ze over de vrijwel weerloze Aziaten en Europeanen heen. Japan en zijn bondgenoot Duitsland vielen in 1941 de sterkere VS aan. De oorlogsdeelname door de VS was zeer tegen de zin van de Amerikanen, want daar wilde in de jaren 30 een krachtige burgerbeweging, het America First Committee, de wereld aan haar lot overlaten. Trumps kreet America First klonk dus toen al. Een jaar na Pearl Harbour was die oorlog in feite beslist. In Azië door de zeeslag bij Midway, in Rusland door Stalingrad, in Afrika door El Alamein. Maar er waren nog twee atoombommen en tachtig miljoen doden nodig voor de wapens zwegen. In vernietigingskampen stierven nog honderdduizend Nederlanders.

Weer is er nu de situatie van een militair zwak Europa dat zich bedreigd voelt door agressie aan de oostgrens, door terreur uit het zuiden en door een asielzoekersstroom die we, bij gebrek aan verdediging van de buitengrenzen, alleen kunnen tegenhouden door een verdrag met het steeds dictatorialere Turkije.

De dreiging uit het oosten komt weer van een economisch zwakke staat. De IS-terreurdreiging stelt militair weinig voor maar wordt niet echt aangepakt. Onze vier straaljagers trekken we zelfs terug. Weer kunnen alleen de VS ons beschermen, maar weer klinkt daar de kreet America First. Weer bevindt Europa zich in een situatie waarin het militair kan worden overlopen. Deze keer heeft America First echter de macht in de VS en is hulp uit dat land onwaarschijnlijker dan in 1940-1945.

Het lijkt erop dat onze politici deze dreigingen niet willen noemen, omdat het niet in hun politiek past. Frau Merkel deelde mee dat Duitsland in tien jaar het defensiebudget van 1 procent van het nationaal inkomen naar 2 procent brengt. Ze sprak trots over die 0,1 procent stijging per jaar (drie miljard euro) door het land met het grootste handelsoverschot ter wereld (250 miljard euro).

Hitler

Wie die cijfers ziet, maakt zich zorgen, want ook dat lijkt een herhaling van wat Engelands premier Chamberlain in 1938 riep toen hij, om oorlog te voorkomen, Tsjecho-Slowakije aan Hitler verkwanselde: Peace in our time, riep hij, ook trots. Binnen een jaar viel Hitler Polen binnen en werden de Engelse en Franse legers in enkele weken verslagen. Wij hielden het in ons eentje vijf dagen vol, maar de bezetting duurde vijf jaar.

Onze politici spreken in dit voor Europa politiek cruciale jaar amper over de belangrijkste onderwerpen: militaire weerbaarheid, de EU, het klimaat, de nieuwe asielzoekersstromen, de bouw van een socialer Europa om de globaliseringsgevolgen op te vangen. Europa zet de zoektocht naar zichzelf voort met twee opties: doormodderen of met een deel van de staten richting hechtere samenwerking. Dan zijn er vier Europa's: de gemeenschappelijke markt, de eurogroep, de Schengengroep en de tweestromengroep!