De rare president heeft wel gelijk

Dat Donald Trump een eigenwijze president is, zal ik niet ontkennen. Hij heeft enkele bizarre ideeën en hij zegt soms gewoon de kille waarheid tegen Europese regeringsleiders die zich al decennia niet aan financiële NAVO-afspraken houden. Het is erg onaangenaam van Trump om hen het gevoel te geven dat ze laffe profiteurs zijn. Zo ook heeft hij een streep gezet door een zinloos klimaatakkoord dat de rijke landen duizenden miljarden kost en de industriële ontwikkeling van arme landen stopt.

Valse schuldgevoelens

Zelfs als alle landen zich aan de in Parijs gemaakte afspraken zouden houden - wat ze niet zullen doen -, heeft dat klimaatakkoord geen ander nut dan het afkopen van valse schuldgevoelens, die ons zijn ingeprent door de groene hogepriesters van de nieuwe religie van de klimaatverandering, die in de plaats kwam van de christelijke kerk. Want ook al gaan we niet meer naar de kerk, we willen hoe dan ook goede mensen zijn die later beloond zullen worden voor ons brave gedrag.