Het gaat weer beginnen, vandaag in Düsseldorf: de Tour de France. Ik heb me er op verheugd.

Volledig scherm John Graat.

Tien jaar geleden was ik klaar met dit evenement. In een zwoele nacht in Pau, aan de voet van de Pyreneeën, stond ik als wielerjournalist met honderden collega's de wacht te houden bij het hotel waar de Rabo-ploeg was gehuisvest. De ploegleiding had de Deen Michael Rasmussen die avond uit de Tour gezet, terwijl hij in het geel op weg naar Parijs leek. En wéér had dat natuurlijk te maken met doping. Later bleek inderdaad dat ook Rasmussen grootgebruiker was geweest.

Ik vroeg me die nacht in Pau af wat ik nog deed in dat bizarre circus van spuiten en slikken. Het was mijn tiende Tour als verslaggever. Ik had te veel toppers van hun voetstuk zien vallen, allemaal hadden ze uit de verboden pot gesnoept. Waar had ik al die jaren over bericht? Een sport vol bedrog, waar de waarheid werd verzwegen en uitslagen steeds de prullenbak in konden. Kermisvermaak. Het plezier in deze sport, de liefde van mijn jeugd, was vergald.

Ik besloot de sportjournalistiek te verlaten. Ik had gezien dat de sportwereld dit probleem niet kon oplossen. 'Ach, doping is een mediaprobleem', zei de onlangs overleden Helmonder Hein Verbruggen als voorzitter van wielerunie UCI eens tegen mij. Hij bedoelde: het grote publiek zit niet te wachten op verhalen over doping, de mensen begrijpen die renners. Sterker nog, die mysterieuze schaduwzijde maakte deze sport alleen maar intrigerender.

De sport dreigde er wel aan kapot te gaan. Gelukkig waren er helden: journalisten die vochten voor een eerlijkere, betere wielersport. Ik noem er twee: de Ier Paul Kimmage en de Engelsman David Walsh. Zij durfden het vanaf de jaren negentig aan het op te nemen tegen alle leugenaars, ook tegen de toen nog almachtige Lance Armstrong. Grof snoerde de Texaan hen in persconferenties de mond. Walsh en Kimmage trokken zich niets aan van hun pariastatus. Toen justitie in tal van landen, geholpen door onderzoeksjournalisten, uiteindelijk het maffiose spel van Armstrong en vele anderen ontmaskerde, kregen pioniers als Kimmage en Walsh het grote gelijk aan hun zijde.

Ik was toen al weg uit die wereld en had ontdekt dat wielrennen inderdaad slechts een spiegel van de maatschappij is. List en bedrog zijn overal, het is aan journalisten om dat te onthullen. Dat kan het beste in een rol van relatieve buitenstaander, zoals de stoïcijnse gentleman Walsh bewees. Hij had geen vrienden te verliezen. De journalist die te dicht op zijn bronnen zit, loopt het risico onderdeel te worden van het systeem. Dat is zeker een gevaar voor de sportjournalistiek, waar de onafhankelijkheid van de pers in toenemende mate onder druk wordt gezet door organisaties met eigen mediakanalen. Maar het speelt evengoed in politieke arena's, in Den Haag en op lokaal niveau.

In de politiek is dat erger dan in de sport. Ons openbaar bestuur verdient een forse dosis argwaan, sport blijft in essentie toch entertainment. Maar ook die moet geloofwaardig blijven, en de illusie van rechtvaardigheid uitdragen. Gelukkig is mede onder druk van de journalistiek de wielersport drastisch opgeschoond. Al zullen er altijd zondaars blijven. Dat we er weer in gelóven bleek wel na de Girowinst van Tom Dumoulin; niemand zette er vraagtekens bij. We hebben onze illusie terug. Dankzij dappere strijders als Kimmage en Walsh. Ik ga genieten de komende weken, hopelijk u ook.