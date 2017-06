Eindhoven mag niet droog vallen

In het Natlab wordt op 22 juni de cultuuravond 'Eindhoven stroomt' gehouden. Een avond met optredens en debat over het belang van cultuur. Aanvang 19.15 uur.

Zo maar een dag in Eindhoven. Ons Eindhoven. Onze stad, die van jou is. En van mij. En van duizenden anderen, van wie ik de meeste niet ken en het grootste deel ook nooit persoonlijk zal leren kennen. Wat ik gemeen heb met iedereen, is dat we elke dag opnieuw iets te kiezen hebben: waar ga ik naartoe, waar doe ik aan mee, waar zet ik me tegen af? Wat boeit me en wat interesseert me niets? Laat ik me verrassen, of kies ik iets vertrouwds? Wil ik mensen tegenkomen? Nieuwe mensen, vertrouwde mensen? Jonge mensen? Wil ik het mezelf makkelijk of moeilijk maken? Samendoen, of het even lekker zelf uitzoeken?

Ik hoef me niet te vervelen, maar dat doe ik soms wel. Dan heb ik dorst, maar geen zin in water. Stel je voor dat er nooit meer iets anders dan water te drinken zou zijn. Als er überhaupt geen drinken meer zou zijn, dan zou ik natuurlijk doodgaan, dat snap ik wel. Maar niks meer te kiezen hebben, dat zou ik echt heel erg vinden. Niet doodgaan en leven zijn twee heel verschillende dingen. Ik ben gewend om te kunnen kiezen, zelfs als ik er geen behoefte aan heb.

Als ik dorst heb, gaat alles een beetje minder. Droge keel, weinig energie. Als ik me een stad zonder water voorstel, schrik ik van mijn eigen fantasie. Een drooggevallen Dommel. Stoffige straten. Mensen die liever binnen blijven, omdat er buiten toch niets te halen valt. Saai. Leeg. Een beetje eng ook. Einde-van-de-wereld-achtig.

We maken er wat van

Terwijl, als er drinken in overvloed is, dan stroomt het. Van kop thee tot koud pilsje tot cocktail of cappuccino: ik kan kiezen en die keuze is een feest! Als ik er zelf iets lekkers van maak, ben ik trots. Ik kan ook heel trots zijn op wat anderen maken. Waar ik ook kom en met wie ik het ook deel, we maken er iets van. Dat vind ik typisch Eindhoven: we maken er wel wat van, samen. Het is precies daardoor dat ik soms ergens ben en zomaar ineens kippenvel krijg. Dan is ons stadje zó leuk. Ook, of misschien juist, omdat het zo doodgewoon is. In Eindhoven zijn het juist ook de kleine dingen die het 'm doen.

Er stroomt iets in Eindhoven. Iets wat niet op mag drogen. Omdat als dat gebeurt, we het niet meer terugkrijgen. Omdat we er al decennialang hard voor werken met elkaar. Omdat het ons iets te kiezen geeft en houvast geeft in snel veranderende tijden. Het is een soort hartslag van de stad. Een onderstroom en een bovenstroom, met eindeloos veel gezichten. Het is het gezicht van Guus Meeuwis als er duizenden zachte g's klinken. Het gezicht van mijn zoontje als we een nieuw biebboek vinden over tangramkatten (het is een fase). Het gezicht van mijn dementerende moeder als ze het koor hoort aanzwellen. Het gezicht van mijn lief als ik hem verras met een concertje. De discussies met mijn beste vriend over wat kunst eigenlijk is. Het gezicht van mijn opa als heden en verleden elkaar aanraken. Alle dagen dat ik kan kiezen koester ik. De dagen waarop ik er zomaar tegenaan loop, zijn onbetaalbaar.

In Eindhoven stroomt cultuur

Ik kan me geen Eindhoven voorstellen zonder. Want zonder droogt alles op. Zonder is Eindhoven eendimensionaal, niet meer van iedereen en niet meer verbonden. Zonder is als een apparaat zonder handleiding. Die ik meestal trouwens niet lees, maar toch bijna altijd weer nodig heb. Irritant. Maar fijn dat het er is. Dat ik niet alles hoef te snappen. Fijn, dat het er toch is. Daar zorgen wij voor, samen. Met jou, en met duizenden anderen. Als we er goed voor zorgen, kan Eindhoven blijven groeien en wordt onze stad slimmer, sterker, socialer en internationaler. Nog leuker, ook. Meer van mij, en meer van jou.