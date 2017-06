Elektrische auto blaast zijn CO2 al uit voor hij gaat rijden

OPINIEWolter Gelling woont in Eindhoven en is chemicus. Hij betoogt dat het rijden in elektrische auto's niet tot nauwelijks scheelt in de CO2-uitstoot.

Nederland stoot nog steeds veel broeikasgassen uit door het gebruik van aardgas en kolen, maar alternatieven zijn nog onvoldoende ontwikkeld.

In het ED van 2 juni wordt beweerd dat fietsen en elektrisch rijden 'een hoop' CO2-uitstoot scheelt. Voor fietsen is dat waar, maar voor het gebruik van een elektrische auto is dit klinkklare onzin.

De elektriciteit, die nodig is om de accu's van de elektrische auto op te laden wordt opgewekt in een elektrische centrale. Om dat te kunnen doen verstookt de centrale aardgas of steenkool. Dus de elektrische auto blaast weliswaar zelf geen koolzuurgas uit, maar dat is al gebeurd vóór hij ging rijden, gedurende het opladen van zijn accu's.

Het rendement van een elektrische centrale is maximaal 40 à 42 procent. Daarna komen de verliezen bij het overbrengen van de elektriciteit naar de aansluiting van de auto en tenslotte de verliezen die ontstaan in de aandrijving van de auto en in het laadproces van de accu's. En vooral dit laatste is relatief hoog.

Al met al veroorzaakt een elektrische auto evenveel of meer koolzuuruitstoot dan een moderne auto, die op normale brandstof rijdt.

Verder staat in bovengenoemd stukje, dat Nederland per inwoner veel broeikasgassen uitstoot door het gebruik van aardgas en het stoken van elektrische centrales met steenkool.

Waar, maar wat is het alternatief? Waarmee moet dan worden gestookt (verwarming van huizen en gebouwen, ovens in fabrieken, enz.)?

Het antwoord staat niet in het stukje, want dat bestaat niet. Als we het verwarmen etc. elektrisch zouden doen, komt meteen het slechte rendement van de elektrische centrale weer om de hoek kijken.

Al deze dingen veranderen pas zodra wij - als mensen - een goede oplossing hebben om de nodige energie op te wekken met windmolens, zonnepanelen, kerncentrales of nog andere alternatieven.