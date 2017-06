Geef corporaties de ruimte

Er is geen land in Europa dat zoveel sociale huurwoningen telt als Nederland. Toch is er een tekort en kennen we wachttijden voor toekenning van huizen aan de doelgroep. Eindhoven heeft daar ook mee te kampen.

Decennia geleden kenden we het systeem van grote subsidies van de overheid aan corporaties. Om te kunnen bouwen, leenden ze geld dat vervolgens via terugbetalingen en rentes, de bouwpot weer vulde. Het is de verdienste van staatssecretaris Enneüs Heerma geweest om dit geldcircus op te breken. Corporaties werden verzelfstandigd; ze kregen meer vrijheden. Enkele corporaties gingen over de schreef. We kennen de verhalen over exorbitante beloningen van bestuurders en auto's die ze reden (Maserati). De corporatie die in Rotterdam een cruiseschip aankocht, speelde zich negatief in de kijkerd. De overheid reageerde met verscherpt toezicht en verantwoording en voerde tenslotte een heffing in die alle verhuurders aan de overheid moeten betalen. Combinatie van sociale huur en commerciële bouw werd verboden. Dit laatste vooral op instigatie van investeerders in de private sector die spraken van oneerlijke concurrentie door corporaties.