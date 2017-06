Beste lezerIn de rubriek 'Beste lezer' gaan leidinggevende redacteuren in op ontwikkelingen bij het ED of in de journalistiek in het algemeen. Reacties: j.graat@ed.nl

Van een stukje in de krant is moeilijk vast te stellen hoeveel mensen het werkelijk lezen. Van alles wat wordt gepubliceerd op onze site ed.nl is dat wel precies te volgen. Wat blijkt? Nieuws over branden, ongelukken, PSV en misdaad scoort op internet altijd goed. Net als de opmerkelijke incidentjes, zoals deze week: 'Douchend stel vergeet pannetje op fornuis, brandweer Bladel ramt deur in'. Vele duizenden mensen lazen het. Het zal u niet verbazen, artikelen over lokale politiek scoren doorgaans minder. Toch blijven we die publiceren, ook in de krant, omdat we vinden dat we dat móeten doen.

Gelukkig lukt het bij het ED meestal nog om als toehoorder overal in Zuidoost-Brabant bij een raadsdebat aanwezig te zijn. Niet altijd zijn wethouders en raadsleden gelukkig met ons. Ze mopperen wel eens. Maar stel nou dat we er niet meer zouden zijn? Wie oefent dan nog de onafhankelijke controle op ons openbare bestuur uit?

Lege stoelen

Bij veel gemeenteraden elders in het land blijven de stoelen voor de pers tegenwoordig vaak leeg. Daar verlangen raadsleden, wethouders en burgemeesters terug naar de dagen dat ze nog op de vingers werden gekeken door zo'n lokale waakhond. In Leiden vindt het stadsbestuur de chronische afwezigheid van journalisten zo zorgwekkend dat er een raadsvoorstel ligt om er zelf één te financieren, à 25.000 euro per jaar. Eerder gebeurde dat al in andere gemeenten. Overal denken ze met zo'n huurling de kloof met de burger iets te verkleinen.

In een artikel dat ik erover las, schetste Willem Koetsenruijter als wetenschapper in de journalistiek een droevig beeld van de lokale journalistiek. ,,Al die verslaggevers lopen van brandje naar brandje, en vullen de pagina's met 112-nieuws. De nieuwsetalage is goed gevuld, maar in de winkel zelf tref je alleen maar lege dozen", zei hij.

Lokale politiek

Ik werd boos. Ja, door de slinkende inkomsten van dagbladen en de bezuinigingen moeten redacties keuzes maken bij de inzet van mensen. Steeds vaker valt die keuze negatief uit voor het volgen van de lokale politiek. Die politiek mag dat zichzelf ook aantrekken. Met saaie betogen in ellenlange vergaderingen doen raadsleden soms erg hun best elke geïnteresseerde volger weg te jagen.

Maar Koetsenruijter schetst een veel te eenzijdig beeld. Het ED probeert in deze regio dat wakende keffertje aan de zijlijn te blijven. Of het nou over herindeling gaat, het falen van het gemeentebestuur in Someren in het toezicht op bandenhandel Van den Hoogen, de overschrijdingen van zorgbudgetten in Eindhoven, het dubieuze politieke overspel in Veldhoven of de bestuurlijke chaos in Bladel; het ED schreef er uitgebreid over. Dat zijn geen lege dozen, Koetsenruijter!

Natuurlijk zitten wij soms in een spagaat. We willen een krant maken die mensen boeit, we zijn ons ook bewust van onze controlerende taak. Wij doen dat nog altijd zonder een cent subsidie. Regelmatig bespreken we intern of wij niet anders moeten berichten over politieke zaken. Toegankelijker, levendiger. Ons doel is vooral het bestuurlijke nieuws zo veel mogelijk te vertalen naar de gevolgen voor inwoners. En soms kiezen we er ook voor om over een debat met oeverloos geklets met geen letter te berichten.